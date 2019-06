Von Volker Krusche

Lübbecke (WB). Gegen wen die HSG Hüllhorst ihr Auftaktspiel der Saison 2019/2020 in der Männerhandball-Verbandsliga bestreiten wird, ist offiziell noch nicht kundgetan worden. Klar ist jedoch, dass die Serie für die Spieler von Trainer Sebastian Redeker am Wochenende 14./15. September eröffnet wird. Zudem wissen die Hüllhorster, wie aber auch alle anderen heimischen Vertreter bei den Männern und Frauen, die in überkreislichen Spielklassen aktiv sind, gegen wen sie im Verlauf der Saison alles spielen müssen.

Auch wenn der Spielplan erst Anfang Juli im neuen System Handball4all veröffentlicht wird, ist anhand der Schlüsselzahlen der einzelnen Vereine schon jetzt erkennbar, wer an welchem Spieltag gegen wen anzutreten hat. Demnach startet die HSG Hüllhorst mit einem Heimspiel gegen die HSG Altenbeken-Buke in die neue Saison, gastiert dann bei der Reserve des TV Emsdetten, um am dritten Spieltag den ASV Senden zu empfangen. Erst am siebten Spieltag kommt es zum ersten Kreisderby, dann geht’s am 10. November zur Reserve von LiT Tribe Germania. Am 8. Dezember ist dann der TSV Hahlen zu Gast in Hüllhorst. 14 Tage später wird die HSG Porta Westfalica vorstellig.

Saisonende am 10. Mai

Nach dem 15. Dezember ist für dieses Jahr erst mal Schluss. Das betrifft auch die 12er-Staffeln bei den Frauen. Wieder aufgenommen wird der Spielbetrieb am zweiten Januar-Wochenende. Während die Saison bei den Frauen am 3. Mai 2020 endet, schließt sie für die 14er-Staffeln bei den Männern eine Woche später am 10. Mai.

Drei heimische Teams gehen diesmal in der Landesliga an den Start. Zum Auftakt hat einzig der TuS Nettelstedt II Heimrecht. Er erwartet die TSG Altenhagen-Heepen II. Anschließend geht es in Nachbarschaft, zum TuS Eintracht Oberlübbe. Wehe und Gehlenbeck starten indes auswärts. Die Schwarz-Weißen müssen zum TSV Schloß Neuhaus und empfangen eine Woche später Nachbar TV Hille. Der TuS wird zunächst in Löhne-Obernbeck erwartet, bevor er in der Folgewoche Schloß Neuhaus zu Gast hat. Bereits am dritten Spieltag kommt es zum ersten Altkreisduell. Dabei empfängt der TuS Nettelstedt II am Wochenende 28./29. September den TuS SW Wehe. Am achten Spieltag (1.12.) gastiert der TuS Gehlenbeck in Rahden, am zehnten Spieltag (14./15.12.) empfängt Nettelstedt Nachbar Gehlenbeck.

HSG-Frauen erwarten Möllbergen

Bei den Frauen startet Verbandsligist HSG Hüllhorst am 14./15. September in eigener Halle mit einem interessanten Kreisderby gegen den TuS Möllbergen. Danach führt der Weg nach Ibbenbüren. In der Frauen-Landesliga starten der TuS Wehe und der TuS Nettelstedt auswärts beim HCE Bad Oeynhausen bzw. bei der TG Hörste. Danach erwarten die Schwarz-Weißen den TSV Hillentrup und die Waldmann-Truppe den TV Verl.

Für den neunten Spieltag ist das Duell der beiden Altkreisteams angesetzt. Die Partie zwischen Nettelstedt und Wehe findet am Wochenende 30. November/1. Dezember in Rahden statt.

3. Liga Nord-West

Ahlener SG, SG Menden Sauerland Wölfe, VfL Gummersbach II, TuS Volmetal, Longericher SC Köln, Leichlinger TV, Team HandbALL Lippe II, GWD Minden II, HSG Bergische Panther, SGSH Dragons, TuS Spenge, HSG Neuss/Düsseldorf, Wilhelmshavener HV, VfL Eintracht Hagen, OHV Aurich, LIT Tribe Germania

Oberliga Westfalen

HC TuRa Bergkamen, ASV Hamm-Westfalen II, TuS Ferndorf II, TuS Bielefeld/Jöllenbeck, VfL Handball Mennighüffen, TSG Altenhagen-Heepen, HTV Hemer, CVJM Rödinghausen (Aufsteiger), SF Loxten, TuS Möllbergen, FC Schalke 04, HSC Haltern-Sythen (Aufsteiger), Soester TV, VfL Gladbeck

Verbandsliga Staffel 1

TSV Hahlen, TV Isselhorst, HSG Porta Westfalica, TuS Einigkeit Brockhagen (Aufsteiger LL), HSG Altenbeken/Buke, TV Emsdetten 1898 II, ASV Senden, HSG TuS EK Spradow, Spvg Steinhagen, TuS Spenge II (Aufsteiger LL), HSG Hüllhorst, TuS Brake, TSG Harsewinkel (Absteiger OL), LiT Tribe Germania II

Landesliga Staffel 1

HSG Löhne-Obernbeck (Aufsteiger), TuS Gehlenbeck, TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck II, HSG Petershagen/Lahde, Handball Bad Salzuflen, TSG Altenhagen-Heepen II, TuS Eintracht Oberlübbe, TuS SW Wehe, TV Sachsenroß Hille (Aufsteiger) , TuS Nettelstedt II (Absteiger VL), SG Bünde-Dünne, HCE Bad Oeynhausen, HSV Minden-Nord, TSV Schloß Neuhaus

Bezirksliga

TV Sachsenroß Hille II, TuS 09 Möllbergen II, TSV Hahlen II, LiT Tribe Germania III, HSG Porta Westfalica II, TuSpo Meißen, TuS Eintracht Oberlübbe II, HSG Hüllhorst II, HSG Petershagen/Lahde II, HSG EURo, TuS Vlotho-Uffeln, HSV Minden-Nord II, TuS Nettelstedt III, HCE Bad Oeynhausen II

Frauen-Oberliga Westfalen

HC TuRa Bergkamen, HSG EURO, SG TuRa Halden-Herbec (Aufsteiger), TV Verl, ASC 09 Dortmund, HSV Minden-Nord, LiT Tribe Germania (Aufsteiger), TSV Hahlen, Ibbenbürener SpVg 08, SC DJK Everswinkel, SG ETSV Ruhrtal Witten, PSV Recklinghausen, Handball Bad Salzuflen (Aufsteiger), TV Arnsberg

Frauen-Verbandsliga Staffel 1

HSG Hüllhorst, TuS 09 Möllbergen (Aufsteiger LL), Ibbenbürener SpVg 08 II, TuS Einigkeit Brockhagen, TuS Eintracht Oberlübbe, Spvg Steinhagen, HSV Minden-Nord II, HSG Petershagen/Lahde, SpVg. Versmold (Aufsteiger LL), FC Vorwärts Wettringen (Staffel II in der Saison II 2018/19), TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck, HT Sportfreunde Senne

Frauen-Landesligen Staffel 1

TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck II, TSV Oerlinghausen (Aufsteiger), TSV Hahlen II, TuS SW Wehe, TSG Altenhagen-Heepen, SG Handball Detmold, TuS Nettelstedt, TV Verl (Aufsteiger), TG Herford, HCE Bad Oeynhausen (Aufsteiger), TSV Hillentrup, TG Hörste

Frauen-Bezirksliga

HSG Hüllhorst II, TuS Nettelstedt II, FSG Meißen-Röcke/Klus, HSG Petershagen/Lahde II, SG Häver-Lübbecke, HSV Minden-Nord III, TuS Eintracht Oberlübbe II, TV Sachsenroß Hille, TuS Vlotho-Uffeln, LiT Tribe Germania II, HSG EURo II, SV Warmsen