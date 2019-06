Von Alexander Grohmann

Lübbecke (WB). Handball in seiner Ur-Form haben die Zuschauer beim 5. Drake-Media-Cup geboten bekommen. Fünf Teams lieferten sich am Samstag zum Teil sehenswerte Duelle auf dem Großfeld. Der Turniersieg ging an die Gastgeber vom TuS Nettelstedt, die alle vier Spiele für sich entschieden. Das ursprünglich vorgesehene Finale hatten die Organisatoren angesichts der Hitze ge­strichen und werteten das Turnier bereits nach der Gruppenphase.