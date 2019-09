Lübbecke (WB). »Ich bin da irgendwie hineingerutscht und habe einfach weiter gemacht.« So beschreibt Frauke Braatz ihr Engagement für das sogenannte »J-Team«. Das ist ein Zusammenschluss von mindestens vier jungen Menschen im Alter von bis zu 27 Jahren, die sich auch ohne ein gewähltes Amt für einen Sportverein oder einen Verband engagieren.

So wie Frauke Braatz (18) ging es auch den anderen fünf jungen Frauen. Sie nahmen die Idee von Alicia Witte (19), die sich bereits aktiv in der Sportjugend im Kreissportbund Minden-Lübbecke (KSB) engagiert, auf und wollen den Sport im Kreis unterstützen.

»Eine coole Sache«, wie auch Alissa Bulk (27), Daniela Wiegmann (17), Kathrina Schläger (17) und Carina Husemeier (19) finden. »Wir alle fanden die Idee gut, auf Kreisebene etwas bewirken zu können«, sagt Frauke Braatz, Sprecherin des J-Teams.

In jedem Sportverein kann ein J-Team gegründet werden. Der Unterschied zu anderen Gruppen im Verein ist, dass sich die J-Teams vom Landessportbund registrieren und fördern lassen können. Dazu wird ein einfacher Antrag beim Kreissportbund Minden-Lübbecke eingereicht, der zur offiziellen Anerkennung als J-Team dient und zur Förderung durch die Sportjugend im Landessportbund führt.

Junges Ehrenamt unterstützen

J-Teams sind ein Engagementformat der Sportjugend NRW, welches »junges Ehrenamt« im Sportverein unterstützen und fördern soll. Ziel der Initiative ist es, junge engagierte Menschen in Sportvereinen zu begleiten. Mit der Gründung eines eigenen Teams hat sich die Sportjugend im KSB gerne dieser landesweiten Idee angeschlossen. Ehrenamtsförderung, Begleitung, Ausbildung und Unterstützung insbesondere für junge Engagierte in heimischen Vereinen ist seit Jahren ein Ziel der Sportjugend im KSB. Ansprechpartner beim KSB ist Marten Neppert. »Wir versuchen, junge Leute für das Ehrenamt in ihrem Verein zu begeistern«, sagt Neppert. Seine Beratungskompetenz gehört auch mit zu der Förderung der J-Teams.

Stellt ein Team junger engagierter Menschen einen Förderantrag bei der Sportjugend im Kreissportbund Minden-Lübbecke, unterstützt der LSB mit einer Starthilfe. Dieses »Willkommenspaket« hat Daniel Skakavac von der Sportjugend NRW des Landessportbundes beim Treffen des J-Teams mitgebracht. Darin enthalten sind, neben der Beantragung von 200 Euro für das erste Projekt, T-Shirts, ein Essensgutschein sowie ein Moderationskoffer mit hilfreichen Arbeitsmaterialien. Der Bielefelder Daniel Skakavac erzählte bei der Übergabe des Kartons, dass auch er über ein J-Team ins Ehrenamt »gerutscht« sei. Mittlerweile ist der 32-Jährige Vorstandsmitglied der Sportjugend NRW.

Landesweit schon 200 junge Teams

Das Konzept scheint sich zu etablieren. »Wir haben in diesem Jahr landesweit schon mehr als 200 junge Teams in NRW unterstützen können«, sagt Skakavac. »Wir suchen die jungen Talente neben dem Sportplatz. Sie dürfen eigenständig und ungebunden eigene Projekte planen und gestalten«, berichtet Marten Neppert. Der 30-jährige Sportwissenschaftler verspricht: »Sie gehen durch die Förderung keine Verpflichtungen ein. Sie zu unterstützen ist uns ein Anliegen. Ganz nebenbei stärken sie ihr Selbstvertrauen, lernen zu organisieren und bauen sich Netzwerke auf.«

Teams aus Sportvereinen dürfen sich an ihn wenden. Das neue J-Team der Sportjugend im KSB hat schon ein Projekt im Auge – die Erstellung einer Fotoreihe, die Menschen im Kreis sparten- sowie vereinsübergreifend zusammenführen soll. »Wir stecken aber noch in der Planungsphase«, sagen die jungen Frauen.