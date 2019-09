Von Ingo Notz

Kreis Minden-Lübbecke (WB). Eine Kreismeisterin aus Frotheim: Bei den Titelkämpfen des Tischtennis-Kreises in Bad Oeynhausen trumpfte die 16-jährige Emily Johann auf. Die aus Essen in den Mühlenkreis gekommene Ex-NRW-Liga-Spielerin holte sich mit einem Finalerfolg über Lübbeckes Caroline Alt den Titel in der Damen-A-Klasse.

Bis Juni war die Neu-Frotheimerin noch in der Jugend-NRW-Liga für den Ex-Bundesligisten TUSEM Essen aktiv – wo früher mit Nadine Bollmeier auch die beste Tischtennis-Spielerin aller Zeiten aus Frotheim gespielt hat. In Hille taucht Emily Johann derzeit lediglich in der Damen-Kreisliga und der 2. Kreisklasse der Herren auf – und blieb als Neuling im Mühlenkreis so bisher für die meisten Beobachter der Szene weitgehend unter dem Radar. Das änderte sich schlagartig bei den Kreismeisterschaften in Bad Oeynhausen: Hier holte sie sich bei ihrer Premierenteilnahme den Damen-Kreismeistertitel. Allerdings war dazu auch nur ein einziges Spiel nötig bei nur zwei Teilnehmerinnen – das »Finale«... Die Lübbeckerin Caroline Alt hatte dabei mit 9:11, 5:11 und 8:11 das Nachsehen.

Die Titelkämpfe litten allerdings nicht nur bei den Frauen unter teils dramatisch schwachen Teilnehmer-Feldern. Die Herren-A-Klasse stand sogar kurz vor der Absage. »Was die Herren A betrifft, war das sehr betrüblich. Es waren sieben Leute gemeldet und das reduzierte sich im Laufe des Samstags extrem«, blickte der Kreisvorsitzende Harald Wiese genervt auf die eigentliche Königsklasse zurück. Insgesamt zeigte er sich von den Meldezahlen einiger Vereine extrem enttäuscht. Die Gründe, die er von den potenziellen Startern für die Königsklasse der Herren zu hören bekam, seien vielfältig gewesen: »Keine Lust, habe Schnupfen, will nur Mixed spielen. Die Herrschaften hatten schon alles abgesagt. Daraufhin habe ich interveniert und gesagt, dass der Image-Schaden schon so erheblich ist.« Immerhin kam noch ein Feld mit vier Spielern zustande, in dem sich am Ende auch die besten Spieler des Kreises durchsetzten: Yannis Börner siegte im Bad Oeynhauser Generationenduell vor Routinier Ralf Ritter, Dritter wurde Horst Sebening (ebenfalls TTU). Aus dem Altkreis Lübbecke war hier niemand am Start.

Fynn Diepold gewinnt bei den Herren B den Doppel-Titel

Das änderte sich bei den Herren B, wo auch nur fünf Starter ins Rennen gingen. Im einzigen Doppel-Match holte sich der Rahdener Fynn Diepold zusammen mit Mertens (Bad Oeynhausen) Gold. Mit einem denkwürdigen 24:22 im finalen fünften Satz schlugen die Zwei das Hahler Duo Witthaus/Raitz von Frentz. Solo landete Diepold auf dem letzten Platz. Bei den Herren D gewann Dennis Lehn vom ATSV Espelkamp Bronze, nachdem er im Halbfinale gegen den späteren Sieger Lennart Mielke (Bad Oeynhausen) knapp in vier Sätzen ausgeschieden war. Bei den Herren E holte Christian Pikutzki vom SV Börninghausen ebenfalls Einzel-Bronze. Im Doppel setzten sich Pikutzki und Lehn gegen die Rehmer Söhlke/Stahlmann durch.

Lennart Weick holt Doppel-Silber

Beim Nachwuchs machte das Lübbecker Talent Lennart Weick auf sich aufmerksam. Im Einzel der Jugend 13 verpasste Weick das Halbfinale und damit die Bronzemedaille nur knapp mit einer Fünfsatzniederlage. Im Doppel gewann er dafür an der Seite des Petershägers Daniel Peters die Silbermedaille. Bei der Jugend 15 kam Weick zusätzlich noch ins Viertelfinale, wo er das Lübbecker Duell gegen den später drittplatzierten Rico Rullkötter 0:3 verlor. Dritte Plätze gab es im Doppel für Weick/Rullkötter und Schirmer/Brinkmann (Lübbecke/Bad Oeynhausen). Endstation Halbfinale hieß es auch im Doppel der Jugend 18: Thüner/Poggemöller (Lübbecke/Nettelstedt) verloren 8:11 im Entscheidungssatz gegen die neuen Kreismeister Mielke/Buse (Bad Oeynhausen). Im Einzel kam Leon Poggemöller unter die besten Acht.