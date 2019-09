Dabei begann die Partie am Donnerstagabend mit einer dicken Überraschung. Nach fünf Minuten fiel bereits der erste Treffer, allerdings nicht für den großen Favoriten aus Espelkamp, sondern für den Außenseiter aus Gehlenbeck. Preußen brauchte genau acht Minuten, um diesen Ausrutscher zu korrigieren: Abwehrkante Michael Wessen sorgte nach einer Ecke für den Ausgleich zum 1:1. Justin Manske legte in der 27. Minute den zweiten Treffer für den Landesligisten nach. Unmittelbar vor der Pause wurde es dann turbulent: Erst fiel der erneute Ausgleich, dann war es wieder Michael Wessel, der sein Team auf Kurs hielt und mit einer starken Abnahme aus elf Metern zum 3:2-Halbzeitstand für Preußen traf. Wessel war auch nach der Pause bei seinen Offensivaktionen kaum zu verteidigen und sorgte mit seinem dritten Treffer des Abends in der 55. Minute für das 4:2 der Preußen. Ben Klostermann erhöhte kurz danach auf 5:2 (57.). Michael Wessel setzte mit seinem vierten Tor in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand für den FC Preußen Espelkamp.