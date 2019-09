Von Lena Knickmeier

Als die Noten von Nane Maleen Brinkmeier und Julia Pistler im Pas de deux verkündet wurden, konnten die beiden Reiterinnen des Reitvereins Holzhausen-Heddinghausen die Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Die Richter belohnten die harmonische Vorstellung im Dressurviereck mit den tollen Noten 7,7 und 7,9 – und dem Sieg in dieser Prüfung.

Kaum trainiert und trotzdem gewonnen

»Wir haben überhaupt nicht mit einem Sieg im Pas de deux gerechnet«, sagte Nane Malee Brinkmeier. Denn beide Reiterinnen haben ihren Ritt nur dreimal trainiert. »Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte«, ergänzte Julia Pistler. Damit sicherte sich der RVHH bei der ersten Teilnahme beim Horse-Cup die Dressur-Wertung mit 116 Punkten. Der zweite Platz im Pas de deux ging mit den Noten 7,4 und 8,0 an Lale Brinkmeier und Annelene Düker vom RV Hille, der sich mit 112 Punkten dadurch auch den zweiten Platz im Dressur-Cup holte. Auf Platz Drei folgte das Team des ­RFV St. Georg Preußisch Oldendorf mit 104 Punkten.

Im Spring-Cup stand das Holzhauser Team schon vor dem Finale vor heimischer Kulisse als Sieger fest. Geritten werden musste eine Stilspringprüfung der Klasse E mit Stechen. Celina-Sophie Stork, Nina Wichmeyer, Nancy Bokel und Anna-Sophia Redeker gingen sogar als Führende ins abschließende ­Stechen und machten es dort noch einmal spannend – denn direkt als erste Starterin im Stechen »sammelte« Celina-Sophie Stork mit ihrem Pony Skuggi zwei Abwürfe. Auch die zweite Holzhauser Starterin im Stechen, Anna-Sophia Redeker, musste einen Abwurf hinnehmen, und so fiel das Team am Ende auf Platz Vier zurück. Die vorher guten Platzierungen reichten aber aus, dass der Spring-Cup mit 112 Punkten erstmalig nach Holzhausen geht.

Preußisch Oldendorfer Trio bleibt im Stechen fehlerfrei

Jubeln durften Lindsey Schäffer, Hannah Krichel und Sarah Struckmeier vom RV St. Georg Preußisch Oldendorf. Sie blieben als einziges Team im Stechen fehlerfrei und sicherten sich somit den Sieg im abschließenden Springen und mit 107 Punkten knapp den zweiten Platz im Spring-Cup. Den dritten Platz im abschließenden Springen und auch im Spring-Cup ging an das Team aus Destel.

Und auch der Sieg in der Gesamtwertung des Horse-Cups ging zum ersten Mal an das Team aus Holzhausen. Konstant gute Leistungen bei vier Turnieren bedeuten für die jungen Reiterinnen am Ende 228 Punkte – und damit ein deutlicher Vorsprung af die anderen Teams. Über Rang zwei darf sich das Team des RFV St. Georg Pr. Oldendorf mit 211 Punkten freuen. Platz drei geht mit 196 Punkten in diesem Jahr an das Team aus Hille.

»Ich bin sehr stolz, dass wir uns gleich beim ersten Start in dem Cup alle drei Siege sichern konnten«, sagte die Vorsitzende Jennifer Bokel, die sowohl die Holzhauser Dressur- als auch die Springmannschaft trainiert hat.