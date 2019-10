Genau wie dem Aufsteiger TuS Levern gelang auch Varl und Alswede kein Punktgewinn in den letzten drei Spielen. Gerade für Union Varl und den HSC Alswede war der September ein richtiger »Seuchen-Monat«. Die Alsweder starteten mit dem 5:1-Sieg gegen den Holsener SV gut in den Monat. Was dann folgte, war eine Niederlagenserie von fünf Spielen. Bereits im Vorfeld hatte Trainer Jörg Bohlmann vor dem September gewarnt. »Es war schon vor der Serie klar, dass uns im September einige Spieler urlaubsbedingt fehlen würden. Dazu kamen dann noch die Verletzungen von Spielern wie Taner Tzsampasoglou, Andre Kirchner oder zuletzt Frederic Freye. Das ist bei einem so kleinen Kader kaum aufzufangen«, so Bohlmann.

Trainer Jörg Bohlmann feiert sein Comeback

Das hatte zur Folge, dass auch Trainer Jörg Bohlmann und Co-Trainer Dirk Vullriede auflaufen mussten. Alarmierend ist aber die Flut der Gegentore. Im Schnitt kassieren die Gelb-Schwarzen über vier Gegentore pro Spiel. Allein in den letzten fünf Partien musste Torwart Steffen König gleich 29 Mal hinter sich greifen. Da helfen dann auch 21 selbst erzielte Tore nur wenig. »So viele Tore können wir gar nicht schießen«, bilanziert Jörg Bohlmann. Auch deshalb warnt Bohlmann vor der Situation. »Ich hoffe, spätestens jetzt ist jedem klar, dass es nur darum geht, die Klasse zu halten«.

Gar keinen Sieg gab es für Union Varl im Monat September. »Der September war eindeutig ein Monat zum Vergessen. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt mehr Stabilität hinbekommen werden«, erklärt Trainer Florian Haase. Auch wenn dies sicherlich nicht der einzige Grund für die Niederlagenserie war, aber man der Varler Mannschaft das Fehlen ihres Torwarts Marcel Redeker angemerkt. Nach seiner Sperre (Platzverweis im Spiel gegen den TuS Stemwede) ist Redeker am Mittwoch gegen TuRa Espelkamp wieder spielberechtigt.

Cemali Akköse gelingt ein Vierer-Pack

Der Junge hat wirklich einen Lauf. Mit seinem Viererpack gegen Union Varl stellte der Blasheimer Cemali Akköse sein Trefferkonto auf 13. Allein in der letzten Woche netzte Akköse acht Mal ein. Da darf gerne mal ein Vergleich mit Robert Lewandowski gemacht werden, der auf einen vergleichbaren Torschnitt in der Bundesliga kommt. Vermutlich wird Cemali Akköse diesen Vergleich aber nicht zu gerne hören, denn auch in der Bundesliga sind die Lieblingsfarben von Akköse blau-weiß. Und ähnlich gut wie bei Schalke 04 läuft es ja auch beim BSC Blasheim und Cemali Akköse. Einen kleinen Seitenhieb kann sich sein Trainer Sebastian Numrich nicht verkneifen. »Bei Schalke kommt sicherlich kein Spieler auf einen solchen Torschnitt«, so der BVB-Fan Numrich. Am kommenden Sonntag wartet der Tabellenzweite SuS Holzhausen auf den BSC. Von jeher das vielleicht prestigeträchtigste Derby der Kreisliga A.

Dem FC Preußen Espelkamp II fehlten nach fünf Siegen in Serie zwei Minuten bis zum komplett goldenen September, kurz vor Spielende traf der Fabbenstedter Dennis Kahre Sonntag zum 2:2-Ausgleich. Spielertrainer Maxim Dyck ärgerte sich natürlich über den späten Ausgleichstreffer gegen sein Team. »Das kann am Ende immer mal passieren. Auch wenn es extrem bitter war. Wir müssen im Endeffekt das zweite Tor nachlegen, dann wäre es wohl nicht noch einmal so spannend geworden. Mich ärgert aber besonders die Elfmeterentscheidung, die zum 1:1 geführt hat. Diese Entscheidung war schon sehr fragwürdig. Aber auch das müssen wir akzeptieren«, so Maxim Dyck nach dem Derby im Aue-Stadion. Beim VfB freute man sich über den kleinen Prestigeerfolg gegen den großen Nachbarn. »Dieses Remis gibt uns viel Mut und fühlt sich an wie drei Punkte. Für unsere doch etwas angespannt Situation hat es die Mannschaft wirklich gut gemacht. Vor allem defensiv war wieder eine Stabilität zu erkennen, die uns zuletzt oft gefehlt hat«, so Trainer Rainer Mannel.

Es war für den VfL Frotheim eine perfekte Woche. Drei Spiele, drei Siege. Besser geht es nicht. Mit jetzt 13 Punkten ist der VfL Frotheim komplett im Soll. Das gilt auch für den TuS Eintracht Tonnenheide. Die Tonnenheider feierten ebenfalls drei Siege am Stück. »Fakt ist, wir haben jetzt 18 Punkte auf dem Konto. Und damit können wir sehr zufrieden sein«, stellt Torben Kreienbrock fest. Sonntag wartet jetzt das Spiel gegen alte Bekannte. Wie Kreienbrock spielten auch seine beiden Trainerkollegen Pawel Zapala und Marc Anderson für Preußen Espelkamp. Dagegen könnte für zwei weitere Ex-Preußen das Wiedersehen ausfallen. Zumindest auf dem Platz. Benjamin Rossel ist nach der fünften gelben Karte gesperrt und Bruder Patrick »schleppt« sich mit einer Leistenverletzung herum.