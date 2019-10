Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bietet jungen Menschen bis zum Alter von 27 Jahren ein Jahr zur Bildung und Orientierung, zur Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzförderung und ermöglicht aktive Mitarbeit im Vereinsleben. Für die Sportvereine bietet es die Chance des vielfältigen Einsatzes von jungen qualifizierten Erwachsenen, die Stärkung und den Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Gewinnung neuer Mitarbeiter/innen.

Einführungsseminar hilft beim Start

Zu Beginn des Dienstes steht das Einführungsseminar an. Dieses bereitet die jungen Erwachsenen auf ihre zukünftigen Tätigkeiten im Bereich des Kinder- und Jugendsports vor. Themen wie, »Sicherheit im Kinder- und Jugendsport, Konfliktmanagement und Kinder- und Jugendschutz« stehen dabei im Vordergrund. Aber auch die Sportpraxis, wie »kleine Spiele, Durchführung von Sportstunden und Sicherheit in der Sporthalle« kommen im Seminar nicht zu kurz. Theorie und Praxis werden abwechselnd in der Alten Lübber Volksschule und in den Sporthallen der Kommune Hille durchgeführt. Das integrative Gästehaus, die »Alte Lübber Volksschule«, in Hille-Oberlübbe steht den Teilnehmern und Referenten für die Nutzung der Seminareinheiten und für Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung.

" „Ich habe mich für das FSJ im Sport entschieden, da ich überlege Grundschullehrerin zu werden und dies als Chance sehe, ob der Beruf mit Kindern wirklich etwas für mich ist.“ Lena Ahrens (FSJ-lerin) "

Lena Ahrens absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim Stadtsportverband Rahden. Sie selbst kommt aus dem Reitsport und ist auf das FSJ über die Schule aufmerksam geworden. »Ich habe mich für das FSJ im Sport entschieden, da ich überlege Grundschullehrerin zu werden und dies als Chance sehe, ob der Beruf mit Kindern wirklich etwas für mich ist«, sagt Lena Ahrens. Der Stadtsportverband Rahden hat auch in diesem Jahr vier Freiwilligendienststellen besetzt. Alle Freiwilligen, so auch Lena, sind vormittags im Schulbetrieb, sowie im offenen Ganztag der Grundschulen eingesetzt. Nachmittags liegt ihre Aufgabe in der Betreuung verschiedener Kinder- und Jugendgruppen der umliegenden Sportvereine der Kommune.

Erstmalig in diesem Jahr besetz der SV Kutenhausen- Todtenhausen eine Freiwilligendienststelle mit Tim Weber. Er selbst ist aktiver Fußballer und freut sich seine Erfahrungen als Spieler an die Jugendmannschaften weiter zu geben. Neben dem Trainingsbetrieb der Jugendmannschaften im Verein ist er außerdem im offenen Ganztag der Grundschule Kutenhausen eingesetzt. Der 18-Jährige möchte sich durch das FSJ im Sport orientieren und Lebenserfahrung sammeln. »Auf den SV Kutenhausen-Todtenhausen bin ich aufmerksam geworden, da es ein lokaler Verein in meiner Nähe ist und ich dort selbst schon Fußball gespielt hat«, berichtet Tim.

" „Die Gruppe ist zu einem richtigen Team zusammengewachsen und hat sich schon jetzt toll entwickelt.“ Mona Breder (Kreissportbund) "

Die Seminararbeit wird von Mona Breder vom Kreissportbund Minden-Lübbecke geleitet. Unterstützung bekommt sie dabei von Kolyn Thane. Die 22-Jährige studiert mittlerweile Sport und Mathe auf Lehramt an der Universität in Vechta und hat vor vier Jahren selbst ein FSJ im Rahdener Stadtsportverband absolviert. »Die Gruppe ist zu einem richtigen Team zusammengewachsen und hat sich schon jetzt toll entwickelt«, erklärt Mona Breder nach der Seminarwoche.

Teilnehmer: Lena Ahrens, Julian Gülker, Nils Halve (alle SSV Rahden), Jannik Ames, Fin Lasse Röbke (beide TuS Nettelstedt), Florian Joel Feldmann, David Jeske, Charis Northdurft (alle TSV Hahlen), Maxim Penner (Tischtenniskreis Minden-Lübbecke im WTTV), Tim Weber (SV Kutenhausen-Todtenhausen), Thore Jording (GSV Hüllhorst), Lars Großpietsch (TuS Minderheide), Theresa Horstbrink (SV 1860 Minden), Marten Arning, Julius Berner, Pia Finke, Paula Kalburg, Alica Preuss, Marie Louise Ruhrmann, Niklas Seidel, Lenard Wittrock & Nils (alle Stadt Lübbecke)