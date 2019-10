Von Marc Schmedtlevin

Welche Mannschaften in der ersten Gruppenphase (A-Junioren am Freitag, B-Junioren am Samstag) aufeinandertreffen, steht nun auch schon fest. Am Donnerstagabend wurden die Lose gezogen und somit die Konstellationen ermittelt. Fynn Sieker bewies wie schon im Vorjahr ein glückliches Händchen beim Herausfischen der kleinen weißen Zettelchen aus den großen roten Schalen.

Das Spiel um Platz drei bleibt im Programm

In beiden Altersgruppen galt es zunächst sechs Gruppenköpfe auf drei Gruppen zu verteilen. Die weiteren Teams wurden anschließend hinzugelost. Am Modus für die Turniertage hat sich nichts geändert. Weiterhin qualifizieren sich die beiden besten Mannschaften aller Gruppen für die Zwischenrunde am Sonntag. Hier werden also dann noch sechs Teams in zwei Gruppen um den Einzug in das Halbfinale kämpfen. Die Spielzeit beträgt am Finaltag durchgehend zwölf Minuten und es wird an den klassischen Fußball-Regeln mit gewohntem Ball festgehalten. Auch das häufig ungeliebte Spiel um Platz drei taucht weiterhin im Spielplan auf. »So verschaffen wir den beiden Finalisten ein bisschen mehr Erholung«, begründete Pokalspielleiter Lars Höber, der die Auslosung überwachte.

Die am höchsten spielenden Mannschaften und somit die Favoriten kommen in beiden Altersgruppen wie gewohnt aus Espelkamp vom FC Preußen. Doch der Nachwuchs mit dem Adler auf der Brust dürfte aufgrund der Ergebnisse aus dem Vorjahr gewarnt sein. »Es gab schließlich zwei Überraschungssieger«, erinnerte sich Lars Höber. Bei den A-Junioren eroberte der BSC Blasheim den Hallen-Thron, bei den B-Junioren sicherte sich die JSG Mittwald den Titel.

Die Teilnehmerzahl steigt auf 24 Mannschaften

Auffällig: Die Zahl der gemeldeten Mannschaften ist von 22 bei der vergangenen Auflage auf 24 angewachsen. Der Grund: Auch zweite Mannschaften können jetzt teilnehmen. Fünf Reserveteams nutzen die Gelegenheit und tummeln sich im Feld. »Bei unseren Versammlungen hatte es den Wunsch gegeben, zweite Mannschaften, die auf dem Feld im Einsatz sind, auch für die Halle zuzulassen«, sagte Höber. Spieler dürften für den Budenzauber aber nicht wild zwischen erster und zweiter Mannschaft hin- und hergeschoben werden.

Anhand der Verstärkung durch die Zweitvertretungen lassen sich natürlich auch Rückschlüsse auf die allgemeine Entwicklung ziehen. Die Zahl der Mannschaften wäre nämlich eigentlich rückläufig gewesen. »Ein paar Teams bestehen in der ursprünglichen Form nicht mehr. Es setzen sich immer mehr die Spielgemeinschaften durch«, sagte Höber. Nur noch der FC Preußen (A- und B-Junioren) sowie Union Varl (A-Junioren) und der SV Schnathorst (B-Junioren) stellen eigenständige Mannschaften.

Die Auslosung Fohlen-Cup 2020:

A-Junioren

Gruppe 1: JSG Mittwald/Isenstedt, FC Preußen Espelkamp I, JSG Limberg, JSG Stemweder Berg

Gruppe 2: JSG Rahden, FSG Hüllhorst-Tengern, Union Varl, JSG Blasheim-Lübbecke II

Gruppe 3: JSG Blasheim-Lübbecke, FC Preußen Espelkamp II, JSG Gehlenbeck-Oberbauerschaft

B-Junioren

Gruppe 1: JSG Tonnenheide I, FC Preußen Espelkamp I, JSG Nord Oppenwehe, JSG Stemweder Berg II

Gruppe 2: JSG Limberg, JSG Stemweder Berg I, FC Preußen Espelkamp II, JSG Lübbecke-Blasheim

Gruppe 3: JSG Mittwald-Fabbenstedt, FSG Hüllhorst-Tengern, JSG Tonnenheide II, SV Schnathorst, JSG Gehlenbeck-Oberbauerschaft