Von Louis Ruthe

Lübbecke/Hüllhorst (WB). HSG Hüllhorst muss sich in der Verbandsliga nach ausgeglichenem Spiel gegen den Tabellenzweiten TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck (30:24) zum Ende hin doch deutlich geschlagen geben. TuS SW Wehe deklassiert Tabellenletzten TV Verl (16:34) in der Landesliga und TuS Nettelstedt feiert 32:26-Heimsieg.

TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck - HSG Hüllhorst 30:24 (13:13): „Wir haben uns selber um den Lohn gebracht“, sagt HSG-Trainer Björn Blomenkamp nach Abpfiff. Gemeint hatte er damit die vergebene Drei-Tore-Führung der HSG-Frauen in der 42. Minute (15:18). Vor allem TuS-Rückraumspielerin Maike Hüttemann (10 Tore) habe seine Abwehr nicht in den Griff bekommen. „Wir haben weder bei den Würfen aus dem Rückraum, noch bei den Kreiszuspielen von Maike Hüttemann die Hand dazwischen bekommen“, resümierte Björn Blomenkamp.

Bis eben zur besagten 42. Minute machten die Hüllhorsterinnen das Spiel gegen den Tabellenzweiten. Hinzu kam noch Verletzungspech. „Wir mussten schon früh auf Juliane Böhne verzichten“, sagt Blomenkamp. Aufgrund einer Rippenprellung musst er seine Torjägerin in der 10. Minute vom Feld nehmen. Am Ende setzten sich die spielerisch starken Frauen des TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck durch. „Wir stehen momentan mit unseren acht Punkten gut da“, sagt Björn Blomenkamp. Bei der angekündigten Weihnachtsfeier nach dem Spiel sei trotz Niederlage „angemessen“ gefeiert worden.

HSG Hüllhorst: Horstmann, Meier – Brune, Nedderhof (3/1), Redeker (8/2), Lehmann (1), Mohr (1), Zelle (6), Selle, Hülsmeier (1), Ramöller (1), Grannemann, Böhne (3)

TuS Wehe und TuS Nettelstedt fahren in der Landesliga hohe Siege ein

TV Verl - TuS SW Wehe 16:34 (6:18): Ein konzentriertes Spiel über 60 Minuten bescherte dem TuS SW Wehe nicht nur Tabellenplatz 3 in der Winterpause sondern auch den höchsten Saisonsieg. Allen voran zeigte sich Neele Bruhn in Torlaune. 14 Tore warf die Angreiferin, und das trotz verhältnismäßig geringer Spielzeit für die Angreiferin. Schon nach 13. Minuten erarbeiteten sich die Weherinnen ein dickes Polster (2:10). Doch nicht nur der Angriff funktionierte am Samstag bei den Weherinnen. Läppische sechs Tore ließ der TuS SW Wehe bis zur Halbzeit zu. Am Ende waren es 16 Treffer fürs Heimteam. „Damit stellen wir zur Winterpause die beste Abwehr der Liga“, sagt TuS-Trainer Benjamin Grohmann. Insgesamt könnten die Frauen stolz auf das Kalenderjahr seien.

TuS Wehe: Neuberger, Hartlage – Heuschen (1), Langschmidt (6), Bredenkötter, Hoppe (5), Bruhn (14/6), Lintelmann, Wiedemann (2), Spreen (2), C. Clemens (4), Tacke

TuS Nettelstedt - TSG Altenhagen-Heepen 32:26 (14:10): Nach schwierigen ersten zehn Minuten spielten sich die Nettelstedter in einen Angriffsrausch. „Das war im Kalenderjahr 2019 unsere beste Angriffsleistung“, sagt Trainer Achim Hucke. Besonders über die Außen lief das Angriffsspiel gut. Von vielen technischen Fehlern der Altenhagenerinnen profitierte die TuS-Offensive und stellte zur Halbzeit auf 14:10. In der zweiten Halbzeit konnten die TuS-Frauen den Gegner bis kurz vor Ende in Schach halten. Lediglich die letzten 90 Sekunden ging mit 3:0 an die Gäste.

TuS Nettelstedt: Wiebe – Laubenstein, Kolbe, Borgmann (9/3), Kaiphas (8), Beitans (5/1), J. Schilling (3), M. Schilling (2), N. Schilling (2), Grote (1), Maschmann (1), Hellweg (1)