„Wir freuen uns sehr, mit ihm einen überaus erfahrenen Trainer für unsere seit Jahren ausgezeichnete Jugendarbeit gewonnen zu haben. Die Zusammenarbeit ist perspektivisch und unbefristet“, teilt Nachwuchskoordinator Christian Wenzel mit. „Für Niels ist es auch so etwas wie das Zurückkehren zu seinen Trainerwurzeln“, ergänzt Daniel Gerling als Leitender Trainer der JSG NSM-Nettelstedt.

Tatsächlich trat Pfannenschmidt im Februar 1999 seine erste Trainerstelle bei der damaligen HSG Nordhemmern/Mindenerwald an, für die der 45-Jährige zunächst die Frauen-Mannschaft in der Bezirksliga trainierte, ab 2003 die A-Jugend in der Regionalliga und ab 2004 dann für die zweite Männermannschaft verantwortlich war. 2006 wurde er Trainer der in der Regionalliga spielenden ersten Mannschaft.

Weg der Jugendförderung soll „konsequent„ weitergegangen werden

Nach seinem Wechsel zu GWD Minden trainierte er dort die zweite Mannschaft in der Regionalliga und war Co-Trainer des Bundesliga-Teams. In dieser Zeit erwarb Pfannenschmidt die A-Lizenz, später folgte mit dem EHF-Mastercoach die höchste Handball-Trainerstufe.

Zusammen mit Daniel Gerling und Torwarttrainer Nikola Blazicko als A-Lizenzinhaber sieht sich die JSG NSM-Nettelstedt nun hervorragend für die nächsten Jahre aufgestellt. „Wir werden den vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg, möglichst viel aus unserer eigenen Jugend zu entwickeln, konsequent fortsetzen. Niels wird uns dabei mit seiner Erfahrung auch aus seiner Zeit als Jugendkoordinator beim TBV Lemgo enorm helfen“, sagt Christian Wenzel.

Pfannenschmidt hat schon seit Jahren ein Auge auf die JSG NSM

Dieser Aspekt sei auch ein Grund für Niels Pfannenschmidt, bei der JSG NSM-Nettelstedt einzusteigen. „Jugendarbeit erfordert Geduld, aber der Lohn dafür wird sich über die Zeit einstellen“, wird der 45-Jährige in einer Mitteilung der JSG zitiert.

Pfannenschmidt bildete beispielsweise schon den aktuell beim Zweitligisten TuS N-Lübbecke spielenden Dominik Ebner aus. „Ich beobachte dies bei der JSG nun schon einige Zeit und freue mich sehr auf die perspektivische Arbeit mit den talentierten und ambitionierten Jugendlichen der JSG NSM-Nettelstedt“, wird Pfannenschmidt weiter zitiert. Auch die heutigen Bundesligaspieler Finn Lemke (Melsungen) und Joscha Ritterbach (Minden) zählen zu von ihm trainierten Profis.