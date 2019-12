International will sich Luca Harter weiter nach vorne arbeiten, um die Chance auf die WM-Teilnahme zu wahren. Der Preußisch Oldendorfer hat sich auf dem Weg dahin in Koksijde/Belgien als 29. seiner Junioren-Klasse die ersten Weltcup-Punkte seiner Karriere gesichert. In den Niederlanden wurde er in Amersfoort zunächst Vierter, ehe er das Rennen in Almelo für sich entscheiden konnte. In Kaiserslautern gelang ihm anschließend als Zweiter der Sprung auf das Siegerpodest der Cyclocross-Bundesliga. Platz fünf beim Bundesliga-Rennen in Kehl und mit viel Pech nach einem Sturz und zwei Defekten Platz 45 beim Weltcup-Rennen in Namur rundeten die vorweihnachtliche Saison für Luca Harter ab. Vorm Jahreswechsel startet der 17-Jährige noch in Herford und anschließend in Vechta beim Bundesliga-Finale, ehe Mitte Januar die Deutschen Meisterschaften in Albstadt auf dem Programm stehen.

Julius Dräger gewinnt die Bronzemedaille

Julius Dräger bestreitet die regionalen Crossrennen als Vorbereitung auf die Straßensaison, in der er dann im Team Nordrhein-Westfalen erstmals auch in der Bundesliga an den Start gehen wird. In Oldenburg und Rheine gelangen dem 16-Jährigen dabei zwei Siege im Weser-Ems-Cup, beim internationalen Rennen in Almelo kam er als Zwölfter ins Ziel. Bei den NRW-Landesmeisterschaften in Köln-Hürth trumpfte Dräger als Dritter auf.

Sven Harter wird NRW-Vizemeister

Für Altmeister Sven Harter haben sich die Prioritäten auch in dieser Cross-Saison längst verschoben. Wenn es seine Trainer- und Betreuereinsätze für seine zwei Schützlinge zulassen, ist er aber immer noch für etliche Rivalen ein gefährlicher Gegner. Derzeit belegt der Lübbecker den 15. Platz in der Gesamtwertung der Cyclocross-Bundesliga. Das Glanzstück seiner Cross-Saison waren die Landesmeisterschaften in Hürth, wo er als Zweiter die Silbermedaille gewonnen hat.