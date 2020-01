Von Jan-Benedikt Meier

Lübbecke (WB). Es geht um viel mehr als nur zwei Titel! Wenn an diesem Wochenende 24 Teilnehmer beim 32. Fohlen-Cup der Volksbanken Lübbecker Land und der LÜBBECKER KREISZEITUNG antreten, geht es um den Sieg bei den Hallenkreismeisterschaften in A- und B-Jugend. Besonders speziell ist die Situation dieses Mal, da der Dauersieger FC Preußen Espelkamp sich nach einem enttäuschenden vergangenen Jahr, in dem JSG Blasheim-Lübbecke (A-Jugend) und JSG Mittwald-Fabbenstedt (B Jugend) die Trophäe gewinnen konnten, wieder an die Spitze setzen will.

Als höchstklassig spielende Mannschaft in beiden Jugenden geht der FC Preußen Espelkamp als klarer Favorit in das Turnier. Den ersten Titel der Saison hat Preußen Espelkamp in beiden Altersklassen schon eingetütet: im Kreispokalfinale mit 4:0 gegen JSG Mittwald-Fabbenstedt (A-Jugend) und 5:0 gegen die JSG Limberg (B-Jugend). In der Halle erhoffen sich auch vermeintliche „Außenseiter“ Chancen, das prestigeträchtige Turnier zu gewinnen. Aufgrund der vielen neu gebildeten Spielgemeinschaften wird das Turnier mit Zweitvertretungen aufgefüllt. Die Vorrunde der A-Junioren startet am Freitag um 18 Uhr und die Vorrunde der B-Junioren am Samstag 11:30 Uhr.

" „Der Unterschied zwischen draußen und Halle ist groß, das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen.“ Tasso Keller (Trainer JSG Blasheim-Lübbecke) "

A-Jugend

Der aktuelle Titelverteidiger JSG Blasheim-Lübbecke schlägt sich in der Bezirksliga solide und steht auf dem achten Platz. Beim Fohlen-Cup will das Team von Trainer Tasso Keller „gut mitspielen“. Tasso Keller weiß jedoch auch, dass der Titel nur über Preußen geht. Jedoch sei auch „der eine oder andere aus der Kreisliga“ nicht zu unterschätzen. „Der Unterschied zwischen draußen und Halle ist groß, das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen.“

Bedingt durch die kurze Hallensaison habe die JSG Blasheim-Lübbecke nicht viel in der Halle trainiert. Bei den Einheiten wurde „die Taktik getestet“, denn „viel mehr kann man in der Zeit nicht machen“. Keller platziert sich eindeutig gegen den Futsal: „Es ist schwierig, mit dem Ball umzugehen, die Spieler stolpern über den Ball. Durch die kurze Hallensaison halte ich gar nichts davon.“ Für den Fohlen-Cup ist dieses Jahr zur Freude von JSG-Trainer Tasso Keller der normale Draußenball angesetzt.

" „Wir hatten in der Halle dieses Jahr nicht so gute Ergebnisse, und Preußen bleibt natürlich die stärkste Konkurrenz.“ Malte Grabenkamp (Trainer JSG Mittwald-Fabbenstedt) "

B-Jugend

Der JSG Mittwald-Fabbenstedt ist im vergangenen Jahr der Überraschungserfolg mit dem Fohlen-Cup-Sieg gelungen. In der aktuellen Saison landete sie in der Zwischenrunde auf dem sechsten Platz (von sieben) und konnte sich so für die Hauptrunde der Kreisliga A qualifizieren. Malte Grabenkamp führt das Team als Trainer zum Fohlen-Cup und weiß um die Schwierigkeit, den Erfolg vom vergangenen Jahr zu wiederholen.

„Wir hatten in der Halle dieses Jahr nicht so gute Ergebnisse, und Preußen bleibt natürlich die stärkste Konkurrenz.“ Als Geheimfavoriten zählt er die FSG Hüllhorst-Tengern und JSG Tonnenheide auf. Auch wenn in diesem Jahr beim Fohlen-Cup mit dem normalen Draußenball gespielt wird, ist Malte Grabenkamp „pro Futsal, da es gut für die spielerische Entwicklung der Spieler ist“.

FSG Hüllhorst-Tengern rechnet sich Chancen aus

In Expertenkreisen wird auch ein Geheimkandidat für den Turniersieg gehandelt: die FSG Hüllhorst-Tengern – eine Mannschaft, die sich in der Halle in diesem Winter schon spielfreudig gezeigt hat. Trainer Christoph Schlottmann malt sich nach einem starken Hallenmasters in Hüllhorst „kleine Außenseiterchancen“ beim Fohlen-Cup aus. Auf die Favoritenrolle angesprochen, nennt er, abgesehen von Preußen Espelkamp, auch die JSG Mittwald-Fabbenstedt und Tonnenheide. „Sie spielen auch in der Halle auf einem sehr hohem Niveau. Mit solchen Teams können wir uns messen.“

" „Der Fohlen-Cup ist ganz klar das Highlight der Hallensaison.“ Christoph Schlottmann (FSG Hüllhorst-Tengern) "

Schlottmann zeigt sich beim Thema Futsal kompromissbereit: „Ich bin aufgrund der Dynamik ein Freund des Futsals. Durch die kurze Hallensaison kann ich verstehen, dass der Fohlen-Cup jedoch mit einem normalen Fußball gespielt wird, da die Eingewöhnungszeit auf einen neuen Ball immer dauert.“ Die Priorität des Fohlen-Cups unterstreicht er: „Kreispokal, Meisterschaft und Fohlen-Cup sind die drei offiziellen Titel, die man gewinnen kann. Der Fohlen-Cup ist ganz klar das Highlight der Hallensaison.“