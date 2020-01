Von Ingo Notz

Drei Jahre Spielsperre bis zum 20. Januar 2023 ohne Bewährung hat Wail Jamo wegen seines tätlichen Angriffs auf den Schiedsrichter, Beleidigung und nachhaltiger Bedrohung sowie grober Unsportlichkeit im Rahmen eines Hallenturniers in Hüllhorst bekommen. Im Spiel seines Vereins gegen den TuSpo Rahden habe er den Schiedsrichter so hart am Oberarm gefasst, dass sich Hämatome gebildet hätten. Zudem stand die Drohung im Raum, dass der Schiedsrichter nicht wisse, was passiere, wenn er, Jamo, ihn wiedertreffe. Der Beschuldigte hat die ihm zu Last gelegten Taten nicht als Spieler, sondern als Fan/Zuschauer begangen – unter leichtem Alkoholeinfluss. Bei der Urteilsfindung wurde zudem die Vorbildfunktion eines aktiven Spielers für andere, gerade jüngere Menschen berücksichtigt – daher wurde Jamo auch als Zuschauer/Fan und als Spieler bestraft.

„Bei der Urteilsfindung konnten keine strafmildernden Umstände erkannt werden“, wies der vorsitzende Richter Dietmar Meier darauf hin, dass der Beschuldigte in der Vergangenheit „bereits in erheblichem Umfang sportwidrig in Erscheinung getreten“ sei. Seitens Vereinsvertretern des HSV ist eine Entschuldigung beiden Schiedsrichtern erfolgt. Der Holsener SV hat das Urteil angenommen, rechtskräftig ist es aber noch nicht, da es in Abwesenheit des Verurteilten verkündet wurde. Spieler und Verein haben nun noch die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.

Sperren gegen Susa und

In der Sportstrafsache gegen Kristopher Susa, Holsener SV, wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter ist eine Sperre von acht Wochen ab Verhandlung und eine Geldstrafe von 100 Euro verhängt worden, da er als Fan/Zuschauer auftrat. Gegen Germann Schütz vom BSC Blasheim wurde wegen grober Unsportlichkeit gegenüber dem Schiedsrichter eine Sperre von zwölf Wochen, höchstens jedoch zwölf Pflichtspielen, rückwirkend ab dem 14. Dezember gerechnet. Der Beschuldigte hat eingeräumt, dass er die Schiedsrichterleistung in unsportlicher Weise kritisiert habe und es nach dem Spiel, als er sich bereits umgezogen habe, im Kabinengang zu einem leichten “Bodycheck”, der aus seiner Sicht von ihm vermeidbar gewesen sei, gekommen sei. Er entschuldigte sich glaubhaft beim Schiedsrichter.

„Obwohl es hier zu einem Körperkontakt gekommen ist, hat das Kreissportgericht mit großen Bedenken von einem tätlichen Angriff abgesehen, der nach der Rechts- und Verfahrensordnung mit einer Mindestsperre von einem Jahr, in einem minderschweren Fall von einem halben Jahr zu ahnden wäre. Das Kreissportgericht hat den Vorfall als grobe Unsportlichkeit gewertet und eine Sperre von 12 Wochen für schuld- und tatangemessen geahndet“, teilte Dietmar Meier mit. In einem vierten Fall hatte der Oppenweher zuvor im Einzelrichter-Verfahren Phil Joerend vom Bezirksligisten Vehlage für seine Entgleisungen in Hüllhorst bis zum 17. Februar gesperrt.