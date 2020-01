Da geht es nach Stift Quernheim: Sebastian Numrich verlässt den BSC Blasheim und kehrt in die Bezirksliga zurück. Foto: Stefan Pollex

Dass sich die Wege von Numrich und seinem aktuellen Arbeitgeber BSC Blasheim am Ende dieser Saison trennen würden, hatten beide Seiten schon frühzeitig und einvernehmlich mitgeteilt. Während der BSC anschließend mit Kilian Rolfs auch schon zeitig einen Nachfolger präsentieren konnte, stand der neue Verein von Sebastian Numrich bisher nicht fest. Mittlerweile aber haben die zahlreichen Gespräche zu einem Ziele und einer Einigung geführt: Das Vereinsmitglied von Union Varl aus Espelkamp auch eine neue Herausforderung jenseits des Wiehengebirges – und vor allem jenseits der Kreisliga A.

„Stift ist eine gute Adresse, ein gut geführter Verein, der mir aus der zeit in der Bezirksliga oder Landesliga noch in guter Erinnerung war“, erläuterte Sebastian Numrich seine Gründe für den Wechsel. „Ich wäre auch nicht zu jedem Verein gegangen. Natürlich ist die Bezirksliga auch wieder eine neue Herausforderung“, freut sich Numrich, zum zweiten Mal als Trainer überkreislich aktiv zu sein, nachdem er mit Union Varl bis zu seinem Abschied 2016 auch als Trainer schon überkreislich aktiv war. Als Spieler hatte der Noch-Espelkamper dieses Ziel bereits in Minden und Petershagen erreicht.

Sebastian Numrich galt als Top-Kandidat beim VfB Fabbenstedt

Mit nun 40 Jahren nimmt der Bald-Rahdener die neue, alte Herausforderung Bezirksliga-Trainerdasein ein zweites Mal an: „Das Ziel ist es natürlich, in den oberen Regionen mitzuspielen, aber Genaueres kann ich dazu noch nicht sagen, dazu kenne ich die aktuelle Lage der Liga und die Mannschaft noch nicht gut genug.“ Mit der Entscheidung von Sebastian Numrich, die nächste Herausforderung im Sportkreis Herford zu suchen, müssen sich auch mindestens zwei Vereine aus dem Altkreis Lübbecke umorientieren, die das Vereinsmitglied von Union Varl laut aktueller Transfergerüchteküche für die nächste Saison als Trainer verpflichten wollten. Numrich galt vor allem lange als Topkandidat für die Nachfolge Rainer Mannels beim VfB Fabbenstedt, wurde aber auch als neuer starker Mann beim TuS Gehlenbeck gehandelt. Auch der immer wieder mal gehandelte Jörg Rodewald hat sich einen neuen Verein außerhalb des Kreises gesucht und coacht ab sofort den niedersächsischen Bezirksligisten TuS Wagenfeld.