Von Alexander Grohmann

Lübbecke (WB). Spannende Aufgabe für Michael Scholz: Der Trainer des TuS Nettelstedt II übernimmt in der kommenden Saison die HSG Osnabrück in der Landesliga Weser Ems (Niedersachsen). „Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auch wenn die Fahrten zum Training in Zukunft ein bisschen weiter sind. Das ist ein interessanter Verein”, sagt der 49-jährige Handballcoach über die nächste ­Station seiner schon zehn Jahre währenden Trainer-Reise.

Nach drei Jahren beim TV Hille und sechs Spielzeiten bei der HSG Löhne-Obernbeck – diese Etappe beendete der einstige Bundesliga-Handballer im Vorjahr mit dem Aufstieg in die Landesliga – übernahm Scholz 2019 den TuS Nettelstedt II. Obwohl er die Mannschaft nach einem radikalen personellen Umbruch schnell in sichere Fahrwasser führte und sportlich mehr als im Soll lag, geht es für Scholz in Nettelstedt nach der Saison nicht weiter. Der Grund: Nach dem TuS-Beschluss, künftig eine Spielgemeinschaft mit LiT Tribe Germania zu bilden, wurden nicht alle bisherigen Trainer mehr gebraucht.

HSG Osnabrück wurde schnell auf Scholz aufmerksam

„Es ist kein Geheimnis, dass ich in Nettelstedt gerne weitergemacht hätte”, sagt der 49-Jährige, der die erste Enttäuschung aber schnell verarbeitet hatte. Zumal kurz darauf schon das Angebot aus Osnabrück eintrudelte. „Dort studieren viele Handballer, die aus unserer Region kommen“, sagt Scholz. Die Nachricht, dass der Löhner wieder auf dem Markt ist, drang somit auch schnell zur HSG Osnabrück durch, die für die kommende Saison noch auf Trainer­suche war.

Scholz: „Die HSG hatte in den vergangenen Jahren etwas Pech mit ihren Übungsleitern. Derzeit wird die Mannschaft kommissarisch von zwei Spielern betreut.” Als Drittletzter befindet sich Osnabrück fünf Spieltage vor Schluss noch im Abstiegskampf. Nach der jüngsten DHB-Empfehlung an die Landesverbände, die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abzubrechen und auf Absteiger zu verzichten, kann der Verein aber vermutlich weiter als Landesligist planen.

Michael Scholz hat bei der HSG mit einem guten Gefühl unterschrieben. Nach der Anfrage aus Osnabrück stattete der Coach dem Verein einen Besuch ab. „Ich habe mir ein Spiel der Mannschaft angeschaut. Ich bin der Überzeugung, dass ich da etwas bewegen kann. Für mich ist die HSG ein schlummernder Riese”, sagt der Löhner voller Vorfreude.

Mit Frederik Hinz spielt ein gebürtiger Bünder bei der HSG

Der Coach ist übrigens nicht der einzige Ostwestfale in Osnabrück. Mit Frederik Hinz trägt ein gebürtiger Bünder das HSG-Trikot, der früher für den CVJM Rödinghausen spielte. „Persönlich kannte ich aber bislang keinen Spieler“, sagt Scholz über seine kommende Trainer-Station.

Das Kapitel Nettelstedt ist für den ehemaligen Linksaußen, der zwischen 1995 und 1999 für den TuS auch selbst in der Bundesliga spielte, damit aber wohl nicht abgeschlossen. Für die JSG NSM-Nettelstedt will Scholz wie bisher als Betreuer im Jugendbereich tätig sein. „Das passt von der Zeit auf jeden Fall noch”, sagt der Physiotherapeut, dem auch in Zukunft gewiss nicht langweilig wird.