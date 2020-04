Katharina Steinmann (links) und Ina Beckschewe vom 1. Vehlager ZRFV bei den Desteler Pferdetagen, die in der Regel immer eine Station für die Mannschaftscups auf Kreisebene sind. In diesem Jahr hat der Kreisreiterverband aber alle Turnierserien auf Kreisebene abgesagt. Ob im August in Destel geritten werden kann, bleibt vorerst ungewiss. Foto: Sonja Rohlfing

Von Sonja Rohlfing

Lübbecke (WB). Keine Cups, kein Kreisreiterball und bei den Kreismeisterschaften ein „mal sehen“: Das ist die Situation derzeit im Pferdesport in Minden-Lübbecke. Mehr als die Turniere wird unter den Pferdefreunden jedoch herbeigesehnt, dass endlich wieder ein reguläres Training möglich ist.

„Corona hat uns fest im Griff“, erklärt die Kreisvorsitzende Ute Fisser-Hülsmeier: „Wir sagen alle Cups ab, und auch der Kreisreiterball wird abgesagt. Er macht ohne die Ehrungen keinen Sinn.“ Drei Qualifikationen für den Horse-Pferdesportsysteme-Cup und den Porta-Reit-Cup seien mit der Absage der Turniere in Drohne, Pr. Ströhen und Pr. Oldendorf inzwischen schon weggefallen. Da mache es keinen Sinn, die Cups fortzuführen.

„Wir starten 2021 wieder durch“, verspricht Ute Fisser-Hülsmeier: „Wir haben die Zusage der Sponsoren, dass sie ihren Vertrag um ein Jahr nach hinten verlängern“, freut sich die Kreisvorsitzende. Das treffe auch auf den Vielseitigkeits-Jugendcup zu.

Für die Kreismeisterschaften gelte: Es werde keine Meisterschaft nachgeholt. „Wenn das jeweilige Turnier ausfällt, fällt damit auch die dorthin vergebene Kreismeisterschaft weg“, verdeutlicht Ute Fisser-Hülsmeier. Betroffen sind davon derzeit die „Große“ Meisterschaft um die Einzeltitel in Dressur und Springen. Die wollte der RFV Großer Weserbogen vom 8. bis 10. Mai ausrichten. Abgesagt ist ferner das Turnier des Mindener Reitvereins vom 19. bis 21. Juni mit der Mannschaftsmeisterschaft.

Die „Kleinen“ wollen ihre Besten in Dressur und Springen beim RV Destel vom 21. bis 23. August ermitteln. Was aus dem Turnier wird, ist noch offen. Bis zum 31. August sind bekanntlich Großveranstaltungen nicht erlaubt. „Aber was heißt Großveranstaltung? Sind das 100 oder 1000 Menschen?“, fragt sich Ute Fisser-Hülsmeier.

Für die Minden-Lübbecker Voltigierer ist die Situation gleich. „Ich finde, dass wir derzeit nicht die Voraussetzungen haben, um an konkrete Turnierstarts zu denken“, erklärt die Kreisbeauftragte der Voltigierer, Manuela Wittenbrink. Daher werde auch der Kids-Cup für die Nachwuchsvoltigiergruppen in diesem Jahr ausfallen. „Vielleicht können wir gegen Ende des Jahres einen WBO-Tag oder ein gemeinsames Wochenende machen“, merkt die Stemwederin an.

Seit sechs Wochen ruht jetzt schon der reguläre Reit-, Fahr- und Voltigierbetrieb in den Vereinen. Die Pferde sind natürlich versorgt und bewegt worden. Das gebietet schon das Tierschutzgesetz. Jetzt arbeitet die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) an Handlungsempfehlungen für die Wiederaufnahme des Reitunterrichts an Tag X.

Die Pferdesportler stehen zu ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. Mit Beginn der Krise sind jedoch die Einnahmen der Vereine aus dem Reit-, Fahr- und Voltigierunterricht komplett weggebrochen, im Gegenzug laufen die Kosten für die Vereinspferde für Futter, Hufschmied und Tierarzt unverändert weiter. Die FN sieht viele Vereine in ihrer Existenz bedroht. Darum macht sich der Dachverband bei den politischen Entscheidungsträgern auf Bundes- und Landesebene dafür stark, den Reitunterricht baldmöglichst wieder aufzunehmen – selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen.