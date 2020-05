Lübbeckes Center Achim Diekmeyer bleibt dem TuS auch nach dem freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga treu. Foto: Pollex

Von Hans Peter Tipp

Lübbecke (WB). Zwei Jahre nach dem erneuten Aufstieg haben die Basketballer des TuS Lübbecke das Kapitel Landesliga erst einmal freiwillig beendet. Der Tabellenelfte der Abbruchsaison verzichtet auf die vom Verband angebotene Wildcard zum Klassenerhalt. Die Lübbecker treten in der kommenden Saison in der Bezirksliga an – als drittes Altkreisteam neben TuSpo Rahden und dem OTSV Preußisch Oldendorf.