Arbeitslosenkurve flacht ein wenig ab

Lübbecke/Minden (WB). Erwartungsgemäß hat der Arbeitsmarkt im Kreis Minden-Lübbecke im Juni ganz im Zeichen der Corona-Krise gestanden. „Die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Mai weiter gestiegen – die Kurve flacht aber ab“, erklärt Hanspeter Stegh, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Herford. „Das könnte ein erstes gutes Zeichen sein.“ Die Agentur für Arbeit habe sich in den vergangenen Monaten wesentlich auf die zügige Gewährung und Auszahlung von Geldleistungen konzentriert, um Arbeitsplätze und Existenzen zu sichern. „Ganz kann das nie gelingen – wir werden aber den Menschen, die durch diese Krise arbeitslos geworden sind, so gut es geht helfen, bald wieder Fuß am ersten Arbeitsmarkt zu fassen“, sagt Stegh.

Von Westfalen-Blatt