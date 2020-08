„Plötzlich stand Nadal vor mir“

Schreiner, jahrelang als Fußballer im Altkreis aktiv (Eintracht Tonnenheide und Preußen Espelkamp, jetzt TuS Jöllenbeck in Bielefeld) hat sich für zwei Tage in der Heimatstadt von Rafael Nadal einquartiert.

Seit vielen Jahren besucht der 33-Jährige die Gerry Weber Open bzw. Noventi Open in Halle und sah dort auch schon Nadal spielen . Schreiners bester Freund hatte vergangenes Jahr ein Exklusiv-Interview mit Roger Federer – spätestens da war der Startschuss für des Fußballers neue Tennis-Leidenschaft gefallen: „Mit ein paar Kumpels haben wir Trainingsstunden genommen und uns im Verein angemeldet. Seitdem spiele ich mehrmals wöchentlich.“

„ Einfach die perfekte Anlage, dort bleibt kein Wunsch offen. Einfach die perfekte Anlage, dort bleibt kein Wunsch offen. “ Marvin Schreiner

Dann kam die Idee, sich die Akademie des 19-fachen Grand-Slam-Siegers mal genauer anzusehen. Denn, was die wenigsten wissen: Hier werden nicht nur die Stars von morgen – unter anderem trainiert derzeit Leo Borg, der Sohn von Legende Björn Borg – ausgebildet. Auch Amateure können in Manacor an ihrem Stil und Spiel feilen. Insgesamt stehen dafür 26 Plätze zur Verfügung. Hartplatz, Asche, Indoor, Fitness-Center, Fußballfelder, ein Spa. „Einfach die perfekte Anlage, dort bleibt kein Wunsch offen. Und die Trainingsstunden sind natürlich kaum zu toppen“, resümierte Marvin Schreiner nach den 48 Stunden im „Tennis-Paradies“.

Im Paket enthalten: Zwei Übernachtungen, Frühstück – sowie zwei Einzeltrainingsstunden um jeweils 19 Uhr bei 33 Grad. Unter Anleitung des von Nadals Onkel Toni ausgewählten Trainerteams. Kostenpunkt: 430 Euro. Aus der Sicht Schreiners „jeden Cent wert. Besonders wegen dieser ganz speziellen Atmosphäre. Es fühlt sich an wie in einer riesengroßen Familie. Alle sind freundlich und zuvorkommend, wirklich beeindruckend.“

Obendrauf kam dann noch die eine, unbezahlbare Krönung: ein Treffen samt Smalltalk mit Rafael Nafal höchstpersönlich. Der bereitet sich nämlich in Corona-Zeiten in heimischen Gefilden auf den (geplanten) Tennis-Restart im August vor. Und zeigte sich von seiner überaus sympathischen und geerdeten Seite: „Rafa hat sich an der Rezeption quasi hinter mir angestellt. Keinerlei Anzeichen von Allüren oder ähnliches“, so Schreiner über den Höhepunkt seines Trips. Danach die Frage nach dem gemeinsamen Foto und eine kurze Unterhaltung: „Rafa hat mir gesagt, dass er sich gut fühle, auf sich die restliche Saison vorbereiten will. Und dass es die kommenden Tage heiß werden würde“, erinnert sich Schreiner.

Natürlich behielt Nadal recht. Wer sonst sollte die Bedingungen in Manacor besser kennen als er, der Akademie-Gründer und zwölfmalige French-Open-Champion.

Aktuell feilen Nadal und Co. übrigens an einer Erweiterung des überwältigendes Komplexes, um herausragende Bedingungen für den Nachwuchs zu kreieren. Nur mal, um ein Gefühl für die Professionalität und die Dimension dieser Einrichtung erahnen zu können: Ein Jahr an der Rafa Nadal International School, die Tennis und Schule laut eigenen Angaben perfekt miteinander kombiniere, kostet 56.000 Euro.

Nicht ganz so viel Geld nahm Marvin Schreiner in die Hand – und sprach natürlich trotzdem von einem „unvergesslichen, perfekten Erlebnis“. Obwohl, perfekt war es dann doch nicht: „An der Rückhand muss ich noch feilen“, schmunzelte der gebürtige Lübbecker.