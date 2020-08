Barre-Mitarbeiterin Maike Materla (Marketing) bewies am Montagabend als Losfee ein gutes Händchen. Im Vorjahr war die Auslosung noch als separates Event in der Schankwirtschaft der Brauerei über die Bühne gegangen. Doch Corona ließ das diesmal nicht zu. „Wir dürfen bei uns noch keine Gäste bewirten. Was wir dieses Jahr nicht machen, verdoppeln wir 2021“, versprach Materla gutgelaunt. Dann stehen im Optimalfall zwei Pokal-Abende in der Brauwelt auf dem Programm, zu denen immer die besten drei Teams eines Wettbewerbs plus ein Wild-Card-Inhaber geladen sind.

„ Wir freuen uns, dass uns die Firma Barre trotz Corona weiter unterstützt. Wir freuen uns, dass uns die Firma Barre trotz Corona weiter unterstützt. “ Karl-Heinz Eikenhorst, Vorsitzender Fußballkreisverband Lübbecke

Der Kreisvorsitzende Karl-Heinz Eikenhorst zeigte sich dankbar dafür, dass „uns die Firma Barre trotz Corona weiter unterstützt“. Anders als gewohnt wird der Pokalsieger in der kommenden Saison erst in der zweiten Saisonhälfte ermittelt: Nach den ersten beiden Runden legt der Wettbewerb eine Pause ein. Im April geht es dann mit den Viertelfinals weiter. Das Endspiel ist für 13. Mai angesetzt.

1. Runde (Sonntag, 30. August): TuS Nettelstedt - TuSpo Rahden, TuS Gehlenbeck - FC Lübbecke, SV Börninghausen - FC Preußen Espelkamp, TuRa Espelkamp - SC BW Vehlage, FC Oppenwehe - TuS Tengern, TuS Levern - SV Schnathorst, OTSV Pr. Oldendorf - BSC Blasheim, SV BW Oberbauerschaft - TuS Stemwede, TuS Oppendorf - HSC Alswede, VfB Fabbenstedt - TuS Dielingen, SSV Pr. Ströhen - Türk Gücü Espelkamp, Holsener SV - SuS Holzhausen, VfL Frotheim - TuS Eintracht Tonnenheide. Freilose: SpVgg. Union Varl, SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, SC Isenstedt.