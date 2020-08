In Düsseldorf hatte Wegner eigentlich seine fußballerische Zukunft bei der Fortuna gesehen – ehe er unverhofft plötzlich durch den Rost gefallen ist. In der Zweitliga-Reserve sollten nur drei ­Ü23-Spieler als Führungsspieler eingeplant werden. Oliver Fink, nach dem Bundesliga-Abstieg in der „Ersten“ für den Neuaufbau aussortiert, ist wegen seiner Verdienste um die Fortuna als Führungsspieler in die U23 gerutscht, genau wie der länger verletzte Keeper Tim Wiesner, so dass plötzlich schon fünf Ü23-Spieler an Bord waren: „Frank Schäfer hat auch gesagt, dass die Situation blöd war. Ich hab mich in Düsseldorf richtig entwickelt, was das Führen einer Mannschaft angeht, ich hätte gerne mit den Jungs gerne weitergearbeitet, aber so war die Situation blöd. Obwohl beide Seiten weiter zusammen arbeiten wollten, ging es dann nicht mehr“, musste sich Wegner plötzlich doch wieder auf Wanderschaft begeben und einen neuen Verein finden.

Und das, obwohl sich Wegner nicht nur, aber auch in der Corona-Zeit in Düsseldorf schon ein zweites Standbein aufgebaut hatte: Mittlerweile ist der Lübbecker neben seiner Karriere als Fußball-Profi auch als Personal Trainer aktiv. „Dafür ist Düsseldorf natürlich eine Potenzialstadt“, bedauert Wegner, dass sich der ursprüng­liche Plan nun nicht komplett am Rhein umsetzen lässt. „Dafür gibt es jetzt eine neue Herausforderung“, freut sich der Kicker gleichzeitig auf das Wiedersehen beim VfB Oldenburg, für das er auch einige Optionen im Ausland ausgeschlagen hat. In Oldenburg ist Max Wegner mit offenen Armen aufgenommen worden: „Wir haben eine relativ junge Mannschaft und sind sicher, dass Max Wegner mit seiner Qualität und Routine sehr gut zu uns passt“, freut sich Frank Claaßen, der sportliche Leiter des Regionalligisten, über den Neuzugang aus Lübbecke, der in der Regionalliga im Nordwesten bereits seine Fußstapfen hinterlassen hat: Für den SV Wilhelmshaven hatte Max Wegner zwischen 2009 und 2011 in 49 Spielen 19 Treffer erzielt und elf weitere vorbereitet. An der Jade spielte er an der Seite von Dario Fossi, der seinerzeit ebenfalls für den SVW aktiv war – und der mittlerweile als Trainer beim VfB Oldenburg das Sagen hat. „Der Kontakt ist seitdem nie abgerissen“, freute sich Max Wegner, als vom Ex-Mitspieler nun das Angebot kam.

„Ich freue mich, dass Max sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Er passt fußballerisch und menschlich sehr gut zu uns“, sagt der VfB-Trainer. Für den flexiblen Offensivkicker, der sowohl als hängende Spitze, Außenstürmer, aber auch als zentraler Angreifer agieren kann, war seine Zeit in Wilhelmshaven der Start zu einer fußballerischen Wanderschaft. Wegner spielte in der Folge für Werder Bremen II, den FC Erzgebirge Aue, in Meppen, Essen, Lotte und zuletzt für Fortuna Düsseldorf. „ In der Reserve des Bundesligisten war Max Wegner ein Führungsspieler“, haben die Oldenburger registriert. Und damit das gefunden, was sie gesucht haben. „Max hat im Fußball schon einiges erlebt und seine Klasse überall nachgewiesen. Wir sind überzeugt, dass er uns deshalb sofort helfen wird“, sagt Frank Claaßen, der sich zudem freut, dass der neue Angreifer auch in physischer Hinsicht „gut drauf ist“.

Auf einen anderen Oldenburger trifft das derzeit nicht zu: Auf das Zusammenspiel mit dem gerade erst vom Westfalenligisten FC Preußen Espelkamp ebenfalls nach Oldenburg gewechselten Tobias Steffen muss Wegner noch länger verzichten: Steffen ist im ersten Härtetest gegen den Oberligisten Kickers Emden schwer verletzt worden. Bei einem Foul im Strafraum hat er sich einen Teilabriss der Achillessehne zugezogen. „Das ist für Tobias und uns sehr bitter. Wir fürchten, dass er länger ausfallen wird”, zeigte sich Trainer Dario Fossi geschockt. Im Extremfall könnte die Verletzung schon das Saisonaus für den 28-jährigen Angreifer bedeuten, der sich wegen fehlender beruflicher Perspektiven Hals über Kopf aus Espelkamp verabschiedet hatte.