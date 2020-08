Von QR-Code bis Einwegbecher

Vor dem Anpfiff mussten sich die Vereine nicht nur mit ihren Gegnern, sondern insbesondere mit Corona-Konzepten befassen. Der Schutz von Spielern und Zuschauern vor der heimtückischen Infektionskrankheit steht an erster Stelle und wird in der bevorstehenden Saison eine entscheidende Rolle spielen. Denn: Bei zu hohen Fallzahlen könnte es mit dem Fußball-Spaß auch im Kreis Lübbecke schneller wieder vorbei sein als gedacht.

FC Oppenwehe ist gut vorbereitet auf den Kracher gegen Tengern

Beim FC Oppenwehe ist man gut vorbereitet, wenn an diesem Samstag (16 Uhr) das ungleiche Duell zwischen dem B-Ligisten und Westfalenligist TuS Tengern steigt. Der Vereinsvorstand um Ralf Nünke hat einen Ablaufplan erstellt. So können die Zuschauer das Gelände nur durch das große Eingangstor betreten. Das soll dafür sorgen, dass alle Besucher für eine mögliche Nachverfolgung erfasst werden. Es steht zudem nur ein Ausgang an einer anderen Stelle zur Verfügung.

Hygieneleitfaden verschickt: Lübbeckes Kreisvorsitzender Karl-Heinz Eikenhorst sieht die heimischen Vereine gut auf die besonderen Herausforderungen der Corona-Saison vorbereitet.

Zudem werden Getränke am Oppenweher Vereinsheim, das für Publikumsverkehr geschlossen sein wird, nur in Flaschen ausgegeben. Der Würstchenstand wurde mit einer Plexiglasscheibe versehen. „Der Mann am Grill soll beim Verkauf geschützt sein“, sagt FCO-Trainer Sandro Seit dieser Woche dürfen auch auf Stemweder Sportplätzen die Duschräume wieder genutzt werden. Allerdings, so die Auflage, nur immer von vier Spielern gleichzeitig.

„ Samstags um 16 Uhr in Stemwede passiert ja sonst nicht viel. Ich denke schon, dass einige Zuschauer zum Platz kommen werden. Samstags um 16 Uhr in Stemwede passiert ja sonst nicht viel. Ich denke schon, dass einige Zuschauer zum Platz kommen werden. “ Oppenwehes Trainer Sandro Nagel über das Pokalspiel gegen den TuS Tengern

Sportlich scheint die Sache klar zu sein. „Wir wollen so gut aussehen wie möglich“, sagt FCO-Trainer Sandro Nagel vor der Hammer-Aufgabe und freut sich über die Gelegenheit, sein Team im Duell mit einem solch beschlagenen Gegner zu erleben. “Normalerweise würde ein Team wie Tengern ja nicht mal in einem Testspiel gegen uns antreten. Ich bin gespannt“, sagt Nagel.

Das trifft auch auf Stefan Studtrucker zu, wenngleich dieser weniger auf den Gegner als auf die Gelegenheit schielt: „Es ist schön, dass es nach fünf Monaten endlich wieder mal um was geht. Der große Maßstab sollte das Spiel für uns aber nicht sein“, sagt Tengerns Coach vor der Pflichtaufgabe. Mehr gefordert werden dürfte der Westfalenligist am Sonntag im Testspiel beim Landesligisten SC Rot-Weiß Maaslingen (15 Uhr). Das Duell war zugleich der Grund für die Vorverlegung der Pokalpartie Die Oppenweher freuen sich derweil über die exklusive Anstoßzeit. „Wir erwarten schon ein paar Fans. Samstags um 16 Uhr passiert in Stemwede sonst nicht viel“, scherzt Nagel.

Der TuS Gehlenbeck hat Corona-bedingte Regelungen eingeführt

Die Besucher der Erstrundenpartie zwischen dem TuS Gehlenbeck und dem FC Lübbecke müssen sich am Sonntag (15 Uhr) ebenfalls auf einige Corona-bedingte Regelungen einstellen: Der Eintrittskartenverkauf findet ausschließlich an der Kasse im „Sportpalast“ statt und erfolgt nur an Besucher, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ihre Registrierung können Gäste wahlweise über einen QR-Code oder ausgelegte Listen vornehmen. Alle Daten werden nach vier Wochen gelöscht.

Ein Getränkeverkauf in Flaschen wird eingerichtet, anstelle von Tassen und Gläsern können aber nur Einwegbecher ausgegeben werden. Des Weiteren werden die Zuschauer gebeten, auch auf dem Sportplatzgelände den Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Sollte das situationsbedingt nicht möglich sein, ist die Maske auch am Platz zu tragen. „Der Pokal hat ja bekanntlich ohnehin eigene Gesetze“, sagt Vorstandsmitglied Dietmar Manske, „allerdings werden diese Einschränkungen bis auf Weiteres auch für unsere Punktspiele am Laubenweg gelten“.

„ Wir sind alle megaheiß und wollen in die zweite Runde. Wir sind alle megaheiß und wollen in die zweite Runde. “ Gehlenbecks neuer Trainer Ludwig Zeller vor dem Duell mit dem FC Lübbecke

Ums Sportliche hat sich Ludwig Zeller gekümmert. Gehlenbecks neuer Coach freut sich tierisch auf den ersehnten Einstieg in die Saison: „Das letzte Pflichtspiel für die Mannschaft ist jetzt ein halbes Jahr her. Alle sind megaheiß, wollen in die zweite Runde“, sagt Zeller, der das Derby auch aus einem anderen Grund unbedingt gewinnen will: „Mit einem Erfolgserlebnis in die Saison zu gehen, ist immer gut“, so der Nachfolger von Christoph Kämper, der trotz der Corona-Beschränkungen auf eine reibungslose Vorbereitung zurückblicken kann. Den Erstrunden-Gegner, Aufsteiger in die Kreisliga A, nimmt er nicht auf die leichte Schulter: „Lübbecke wird alles in die Waagschale werfen. Aber um es mit Thorsten Legat zu sagen: Die Chancen stehen 70:50 für uns“, lacht Zeller.

Schonkost für den Titelverteidiger Espelkamp

Auf den Titelverteidiger FC Preußen Espelkamp wartet ebenfalls eine machbare Aufgabe: Das Westfalenliga-Topteam tritt beim A-Ligisten SV Börninghausen an und dürfte im Schongang die zweite Runde erreichen. Das einzige Problem für Trainer Tim Daseking: Nach der Verletzung von Abwehrchef Michael Wessel steht der Umbau der Abwehr bevor. Das sollte die Preußen aber nicht am Pflichtsieg hindern.

Das Weiterkommen ist auch für den TuS Dielingen ein Muss: Der Bezirksligist geht als Favorit in die Partie beim A-Ligisten VfB Fabbenstedt. Der SC Blau-Weiß Vehlage will sich bei TuRa Espelkamp ebenfalls keine Blöße geben. Aufschlussreich dürfte auch das A-Liga-Duell zwischen dem SSV Pr. Ströhen und Aufsteiger Türk Gücü Espelkamp werden.