Espelkamp (WB). Der Wunsch geht in Erfüllung: A-Ligist Türk Gücü Espelkamp darf sich im Achtelfinale des Lübbecker Fußball-Kreispokals am 17. September tatsächlich mit dem großen FC Preußen Espelkamp messen. Das hat die öffentliche Auslosung am Donnerstagabend im Gasthaus Rose ergeben.

Von Alexander Grohmann