Hannings Rasselbande ärgert den TuS

Nur zu Beginn war der Unterschied zwischen erfahrenen Zweitliga-Profis auf der einen und Berliner „Grünschnäbeln“ auf der anderen Seite zu sehen. Mit cleveren, schnellen Abschlüssen überforderten die Gastgeber ihre jungen Herausforderer in der Abwehr ein ums andere Mal und schienen über die Zwischenstände 4:1 und 13:9 für klare Verhältnisse sorgen zu können. Beim Pausenstand von 17:12 war alles in Butter.

Der schrille Pulli gehört bei Bob Hanning dazu: Für Berlins A-Jugend-Coach war die Leistung seiner Jungfüchse gegen den Zweitligisten aus Lübbecke aber der größere Hingucker. Foto: Grohmann

Gäste-Coach Bob Hanning, der die Berliner A-Jugend trainiert, fand in der Halbzeitpause dann aber offenbar die richtigen Worte. Die U 19-Auswahl – Hanning: „Es standen heute nur Spieler der Jahrgänge 2002 und 2003 in unserem Kader“ – gingen in der Abwehr nun bissiger zu Werke und trauten sich auch vorne mehr zu. Beim 21:20 (40.) hatten die Jungfüchse den Anschluss hergestellt, in der 45. Minute fiel mit dem 22:22 der Ausgleich, ehe die Berliner in der Folge beim 23:25 sogar auf zwei Tore wegzogen. „Die haben Stress, wir haben Spaß. Körperspannung halten, Jungs!“, pushte Hanning seine talentierte Rasselbande in der letzten Auszeit.

Die Lübbecker erhöhten jetzt noch einmal die Schlagzahl und gingen kurz vor Schluss durch ein Tor von Rechtsaußen Tom Skoblien mit 28:27 in Führung. Doch Sekunden vor Schluss stieg Jungfuchs Nils Lichtlein auf der Gegenseite hoch und brachte den Ball mit links zum verdienten Ausgleich unter. „Der Junge ist gerade erst 18 geworden. Das ist ein Riesentalent“, sagte Hanning über den Mittelmann und lobte die Gesamtleistung seiner Truppe: „Ich bin begeistert über die Art und Weise, wie wir es geschafft haben, von der ersten zur zweiten Halbzeit zu adaptieren“, so der Trainer, der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes ist.

Nach vier Trainingseinheiten am Montag und Dienstag konnte der heimische Zweitligist dagegen nicht die gewünschte Leistung aufs Parkett zaubern. Nach dem guten Start verlor der ambitionierte Zweitligist die Körperspannung und lud das „ausgefuchste“ Gäste-Team förmlich zum Spielen ein. „Das ist eine hochmotivierte und gut ausgebildete Truppe, gegen die wir da angetreten sind. Wir haben einfach nicht gut gespielt“, kritisierte Kurtagic und verwies vor allem auf die verbesserungswürdige Angriffsleistung mit insgesamt 16 Fehlwürfen und vielen technischen Fehlern.

Roman Becvar (rechts) nahm als Zuschauer auf der Ersatzbank neben Co-Trainer Nikola Blazicko Platz. TuS N-Lübbeckes Mittelmann laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade. Foto: Grohmann

Nach der starken Vorstellung beim Unentschieden gegen den TBV Lemgo Lemgo zeigte sich nun, dass Lübbeckes Zweitliga-Handballer bis zum Saisonstart noch einiges an Arbeit vor sich haben. „Das war ein Top-Test, wichtiger als Spieler gegen Lemgo. In solchen Partien müssen wir zeigen, dass wir besser sind. Solche Duelle kommen auch in der Saison auf uns zu“, sagte Kurtagic.

Positiv: Jungprofi Marek Nissen kam in der zweiten Halbzeit in der Abwehr zum Einsatz und erzielte seinen ersten Profi-Treffer. Im Tor spielte Johannes Jepsen 60 Minuten durch und kam auf acht gehaltene Bälle. Roman Becvar war zum Zuschauen verdammt: Der Mittelmann hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fällt vorerst aus. Becvar hatte schon die Lemgo-Partie verpasst.

TuS N-Lübbecke: Rezar ( n.e.), Jepsen – Heiny (2), Baumgärtner (2), Ebner (4), Petreikis (4), Bagaric (1), Strosack (2), Dräger (2), Spohn, Nissen (1), Speckmann (2), Petrovsky (3), Skroblien (5/2).