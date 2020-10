Die Favoriten bleiben nach Derbys vorne

SV Börninghausen – TuS Stemwede 0:3 (0:1). „Das war heute eines unserer bessern Spiele. Wir haben gut dagegengehalten, aber haben es verpasst, uns zu belohnen. Das Ergebnis ist allerdings zu hoch ausgefallen“, äußerte sich Börninghausens Trainer Matthias Huth nach der Partie. Die Stemweder benötigten für ihre Führung eine Starthilfe des Gastgebers. Nach einem gescheiterten Klärungsversuch landete der Ball vor der Füßen Joel Rybaks, der sich eiskalt präsentierte (40.). Auf Börninghauser Seite scheiterte Niklas Wendland mit zwei Versuchen. Zunächst hatte er gegen Stemwedes Schlussmann Noel Hartmann das Nachsehen (20.). Wenige Minuten später konnte er Hartmann bei einer weiteren Chance zwar überwinden, aber ein Stemweder Verteidiger entschärfte die Situation. Nachdem Marvin Barbienek auf 2:0 für Stemwede gestellt hatte (55.), stellte Huth sein Team offensiver ein. „Der Ball wollte einfach nicht über die Linie“, fasste er seinen Unmut über die in der Folge ausgelassenen Chancen in Worte. Barbienek machte nach einem Konter mit seinem 3:0 den Dackel drauf (80.).

„ Das war wie erwartet ein hartes Stück Arbeit. Ströhen gehört nicht in den Tabellenkeller. Ströhen spielt sehr körperlich. Da muss man erstmal gegen halten. Nach dem Rückstand haben wir uns aber ins Spiel gebissen und hinten raus verdient gewonnen! Das war wie erwartet ein hartes Stück Arbeit. Ströhen gehört nicht in den Tabellenkeller. Ströhen spielt sehr körperlich. Da muss man erstmal gegen halten. Nach dem Rückstand haben wir uns aber ins Spiel gebissen und hinten raus verdient gewonnen! “ Daniel Bönker (Trainer SuS Holzhausen)

SSV Preußisch Ströhen – SuS Holzhausen 1:3 (1:1). „Das war wie erwartet ein hartes Stück Arbeit. Ströhen gehört nicht in den Tabellenkeller. Ströhen spielt sehr körperlich. Da muss man erstmal gegen halten. Nach dem Rückstand haben wir uns aber ins Spiel gebissen und hinten raus verdient gewonnen“, lautete das Statement des Gästetrainers Daniel Bönker. In einer Standardsituation, die Holzhausens Hintermannschaft nicht entschärfen konnte, traf Andre Krause aus dem Rückraum per Dropkick zum 1:0 (37.). Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Holzhausen in den Personen von Pascal Hegner (5.), Niklas Saß (15.) und Timo Jäger (18.) zwar bereits drei hochkarätige Möglichkeiten vergeben, aber Ströhen hatte ebenfalls stets für Gefahr gesorgt. Pascal Hegners wurde bei seinem Ausgleichstreffer von Jäger bedient (45.+1). Nach dem Wiederanpfiff gestaltete das Team Bönkers das Duell im Alleingang und erspielte sich eine Vielzahl an Torraumszenen. Es war Jäger, der den Ball nach einem Angriff über Außen einschieben konnte (63.). In der fünften Minute der Nachspielzeit machte Luca Tim Lammersiek den Sack zu, nachdem Ströhen hinten aufgemacht hatte.

„ Danach haben wir das Fußball spielen eingestellt und um Gegentreffer gebettelt. Glücklicherweise konnten wir die Führung über die Zeit bringen. Danach haben wir das Fußball spielen eingestellt und um Gegentreffer gebettelt. Glücklicherweise konnten wir die Führung über die Zeit bringen. “ Thorsten Bunde (Trainer VfL Frotheim)

VfL Frotheim – SV Schnathorst 2:1 (1:0). Nach Vorarbeit von Christoph Meyhoff konnte Malte Riechmann das Duell mit dem Schnathorster Torwart Michael Hopfauf für sich entscheiden (21.). „Die Führung war zur Halbzeit auf Grund unseres dominanten Auftretens verdient“, zog VfL-Trainer Thorsten Bunde sein Fazit. Nach einem Foul an ihm selbst trat Fabian Hellmann in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt an und verwandelte. „Danach haben wir das Fußball spielen eingestellt und um Gegentreffer gebettelt. Glücklicherweise konnten wir die Führung über die Zeit bringen“, fasste Bunde den weiteren Spielverlauf zusammen. Robert Kilias schloss aus halbrechter Position ins lange Eck ab und verkürzte damit (73.). In der Schlussphase sorgten die Schnathorster mehrfach für Gefahr im Frotheimer Strafraum.

„ In den ersten 45 Minuten haben wir das Geschehen bestimmt! In den ersten 45 Minuten haben wir das Geschehen bestimmt! “ Sven Kassen (Trainer VfB Fabbenstedt)

Isenstedter SC – VfB Fabbenstedt 1:3 (0:2). Fabbenstedts Trainer Sven Kassen beschrieb zwei ganz unterschiedliche Spielhälften: „In den ersten 45 Minuten haben wir das Geschehen bestimmt und nach der Pause hat sich das für uns typische Bild abgespielt. Isenstedt hat Druck gemacht und wir konnten die Situation nicht lösen.“ Zwei Minuten nachdem er seine Mannschaft per Direktfreistoß nach vorne gebracht hatte (5.), zog Felix Droste ins Spielfeldzentrum und traf mit einem Schlenzer ins rechte Eck. Fortfolgend hatte Fabbenstedt den Gegner bis zur Pause fest im Griff. Danach drängte der ISC auf den Anschlusstreffer, den Christian Gieselmann besorgte (55.). Wenig später ging Gieselmann auf VfB-Schlussmann Mirko Krakies zu, der die Oberhand behielt. Um die Spielentscheidung kümmerte sich erneut Droste (90.+3). Sein Treffer sah dem 2:0 verblüffend ähnlich.

„ Wir haben die erste Hälfte verschlafen. Das war keine gute Leistung. Wir haben die erste Hälfte verschlafen. Das war keine gute Leistung. “ Torsten Bohnhorst (Trainer TuS Eintracht Tonnenheide)

TuS Eintracht Tonnenheide – TuS Levern 2:4 (0:3). Ein Flugball aus dem Halbfeld rutschte Matthias Schlechte über den Schlappen (27.). Pawel Zapala konnte das Eigentor nicht verhindern. Auf Gökhan Gören hatte die Tonnenheider Abwehrreihe bei dessen Treffer keinen Zugriff, sodass er sich den Ball nach seinem ersten, von Zapala parierten, Abschluss auf links legen und einnetzen konnte (34.). Bei einem langen Ball in den Strafraum stand Ayhan Gören passend und erhöhte auf 3:0 (45.). „Wir haben die erste Hälfte verschlafen. Das war keine gute Leistung“, konnte Eintracht-Coach Torsten Bohnhorst das Halbzeitresultat nachvollziehen. Nach der Pause überzeugte sein Team dennoch mit einer guten Arbeitsmoral. Das 1:3 Björn Lükers, der den Ball aus 25 Metern unter die Latte drosch (52.) war verdient. Tonnenheide spielte nun nach vorne, aber auf der Gegenseite konnte Thomas Uhlig nach einer Flanke per Kopf für Entlastung sorgen (71.). Nachdem der Ball bei einer Ecke vermeintlich geklärt war, brachte Maik Ahrens ihn noch einmal gefährlich vor das Leveraner Tor. Bastian Hein sorgte per Kopf für den Endstand (90.+2).

„ Auf Grund der zweiten Halbzeit, in der Gehlenbeck robuster und reifer aufgetreten ist, geht die Niederlage in Ordnung. Auf Grund der zweiten Halbzeit, in der Gehlenbeck robuster und reifer aufgetreten ist, geht die Niederlage in Ordnung. “ Roland Brandt (Trainer FC Lübbecke)

FC Lübbecke – TuS Gehlenbeck 2:4 (2:1). In einem ausgeglichenen Stadtderby spielte Ivan Durans Führungstreffer in der ersten Minute dem FC gut in die Karten. Im Strafraum positioniert knallte Duran das Spielgerät unhaltbar unter den Querbalken. Max Möhlmann legte Michael Swierczewski den Ball nach seinem Gang über die Außenbahn zum 2:0 auf (7.). Die Lübbecker setzten immer wieder Nadelstiche. Möhlmann (27.) und Patryck Rynkiewicz (31.) scheiterten aus vielversprechenden Positionen. Einen Fehler im Lübbecker Mittelfeld bestrafte Simon Keiser mit dem 1:2 (45.). Am langen Pfosten freistehend drückte Keiser den Ball später zum Ausgleich über die Linie (50.). Andre Kottkamp drehte die Partie (61.). Nach einem wiederholten Foulspiel sah Duran in der 75. Minute gelb-rot. Zwei Minuten später schloss Keiser einen Konter zum 4:2 ab. „Auf Grund der zweiten Halbzeit, in der Gehlenbeck robuster und reifer aufgetreten ist, geht die Niederlage in Ordnung“, resümierte Roland Brandt.

„ Das Remis ist ärgerlich. TuRa war wie erwartet verunsichert. Das Remis ist ärgerlich. TuRa war wie erwartet verunsichert. “ Luke Jackson (Co-Trainer Union Varl)

Spvgg. Union Varl – TuRa Espelkamp 1:1 (1:0). „Das Remis ist ärgerlich. TuRa war wie erwartet verunsichert. In der ersten Halbzeit haben wir das ausgenutzt, indem wir gut gegen den Ball gespielt und haben und vorne mutig gewesen sind. In der zweiten Halbzeit haben wir und hinten reindrängen lassen und sind nicht mehr in unsere Abläufe gekommen“, drückte sich Varls Co-Trainer Luke Jackson aus. Das 1:0 war eine Co-Produktion des Außenverteidigers Bjarne Hohmeier mit seinem Vordermann Linus Schlottmann, der den Ball über TuRa-Keeper Yannick Thie hinweg lupfte (38.). Einen der Diagonalbälle bei denen die Varler Abwehr zu passiv agierte, verwertete Marvin Winkelmann zum Ausgleich (82.).

„ Das Spiel war ziemlich offen. Wir waren lediglich effektiver. Das Spiel war ziemlich offen. Wir waren lediglich effektiver. “ Kilian Rolfs (Trainer BSC Blasheim)

BSC Blasheim – Türk Gücü Espelkamp 3:1 (1:0). „Das Spiel war ziemlich offen. Wir waren lediglich effektiver“, beschrieb Blasheims Trainer Kilian Rolfs. Nach einem guten Dribbling legte Marlon Sieveking den Ball Kevin Rahmöller vor, der vollstreckte (28.). 40 Sekunden nach der Pause setzte sich Yasin Köse nach einem langen Ball durch und traf zum 1:1. Nachdem Leon Wildemann mit seinem Versuch gescheitert war, traf Sieveking im Nachsetzen (56.). Walat Houra schloss einen Konter zum 3:0 ab (85.).

„ Der Sieg ist verdient, weil Rahden insgesamt zu harmlos war. Der Sieg ist verdient, weil Rahden insgesamt zu harmlos war. “ Jörg Bohlmann (Trainer HSC Alswede)

HSC Alswede – TuSpo Rahden 1:0 (1:0). Nach einem Angriff über die Außenbahn traf Kaoa Omar bereits in der ersten Minute zur Alsweder Führung. Zwei Minuten später scheiterte er gegen Daniel Riemer im Rahdener Tor. In der 15. Minute hatte Riemer auch gegen Tim Hageböke das letzte Wort. „Ich dachte, dass wir nach der frühen Führung an Fahrt aufnehmen, aber Rahden stand hinten gut. Am Ende sind wir hinten gehörig geschwommen, aber der Sieg ist verdient, weil Rahden insgesamt zu harmlos war“, sprach sich Alswedes Trainer Jörg Bohlmann aus. Ein Tor der Rahdener Seite (85.) wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.