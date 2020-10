Ronzetti-Team stoppt Negativserie

BSC Blasheim III – TuS Gehlenbeck II 0:9 (0:1) Der TuS Gehlenbeck II stoppt den Negativlauf von vier sieglosen Spielen in Folge und setzt beim 9:0-Sieg gegen BSC Blasheim III ein Ausrufezeichen. „Wir wollten mal wieder drei Punkte holen“, betont Benjamin Hölscher (Trainer TuS Gehlenbeck II). „Wir waren sehr stark besetzt, Blasheim III nicht. In der ersten Halbzeit haben sich ein paar Spieler der Blasheimer ohne Fremdeinwirkung verletzt“, nennt Hölscher die personelle Lage als entscheidenden Faktor. In der Halbzeit führte der Gast jedoch „nur“ mit 0:1 durch ein Tor von Niklas Grübner (13.). „Da hatten wir sogar etwas Glück, dass unser Torwart ein paar Chancen von Blasheim abwehren konnte“, sagt Hölscher. Doch nach der Halbzeit legte der TuS los: Marc-Andre Börs (50.), Oliver Kottkamp (62.), Michel Beckscheibe (78., 81., 90.) und Niklas Grübner (58., 83., 86.) sorgten für den 0:9 Endstand. „Irgendwann war der Widerstand dann halt auch gebrochen“, gibt Hölscher zu. „BSC Blasheim III hat in der zweiten Halbzeit lange in Unterzahl gespielt. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen, doch plötzlich hatten wir halt sehr viele Freiräume.“ Hölschers Team, als Abstiegskandidat in die Saison gegangen, bewegt sich aktuell im gesicherten Mittelfeld. Doch von gesichert will Hölscher nichts hören. „Es besteht die Gefahr, dass durch mehrere Bezirksligaabsteiger auch mehr Mannschaften aus der Kreisliga B absteigen. Ich bin aktuell zwar zufrieden, aber gesichert sind wir noch lange nicht.“

TuS Tengern III – TuRa Espelkamp II 3:1 (1:1) Der TuS Tengern III bleibt auf Kurs und setzt sich mit 3:1 gegen Tabellenkonkurrent TuRa Espelkamp II durch. Nach einer Ecke netzte Rene Schuster zum 1:0. „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, findet Tengern-Trainer Sascha Knicker. Doch die Führung hielt nicht lange: Sebastian Hagemann traf ebenfalls nach einer Ecke zum 1:1 (23.). „Der Ausgleich kam aus heiterem Himmel“, so Knicker. „Wir hatten eigentlich alles in unsere Hand, TuRa hat da nicht viel entgegen gesetzt. In der Halbzeitpause haben wir die Köpfe zusammen gesteckt und ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir es nur selbst vergeigen können.“ Die Worte fruchten: Doppelpacker Markus Wiermann sorgte für die Entscheidung (57., 70.). „Wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen“ freut sich Knicker. „Beim Training sind wir aktuell 15 bis 18 Leute, jeder will spielen. Dadurch wird natürlich der Einsatz und die Stimmung hochgetrieben.“

SV BW Oberbauerschaft – TuS Dielingen II BW Oberbauerschaft bleibt ungeschlagen. Dielingen II konnte nicht antreten. „Wir haben keine Mannschaft zusammen gekriegt, hatten viele Verletzte. Mit neun Leuten brauchst du dann nicht anzutreten“, konstatiert Dielingen-Coach Lukas Beneker.

FC Oppenwehe – SC BW Vehlage II 3:0 (1:0) Der FC Oppenwehe behält die Punkte im Duell gegen den SC BW Vehlage II bei sich. Gegen den von Hasan Sayin trainierten Tabellenletzten aus Vehlage tat sich der Favorit aus Oppenwehe lange Zeit schwer. Nach einer Flanke von Kai-Frederic Engel schoss Luke Fischer sein viertes Saisontor und die damit verbundene 1:0 Führung (34.). Trotz des Rückstandes wehrte sich Vehlage nach Kräften. Erst der Doppelschlag Oppenwehes durch Viktor Boldt (67.) und Franz Maucher (69.) binnen weniger Minuten sorgte für Klarheit. Der letzte Höhepunkt spielte sich in Minute 85 ab, als Vehlages Andre Schmidt sich die gelb-rote Karte abholte. Dank des 3:0-Erfolges kann der FC Oppenwehe die Tabellenführung verteidigen.

TuS Nettelstedt – TuS Oppendorf 1:3 (0:1) Früh ging der Gast aus Oppendorf durch Mohamad Alkuzi in Führung (7.). Laut Ciro Ronzetti (Trainer TuS Oppendorf) entwickelte sich daraufhin eine „ausgeglichene Partie“. „Wir hatten ein paar Chancen auf das 2:0, doch dann kam auch Nettelstedt zu Chancen. Da haben wir uns dann aber mit der 0:1 Führung in die Halbzeitpause gerettet“, fasst Ronzetti die ersten 45 Minuten zusammen. Nettelstedt glich durch Johannes Muschners Freistoß in den Winkel aus (70.). Das Siegtor (81.) schoss Spielertrainer Ronzetti selber: „Nach einem Freistoß fiel mir der Ball dann auf den Kopf“, scherzt er. Das 1:3 beschreibt er wie folgt: „Nachdem der Nettelstedter Keeper einen Ball gehalten hat kam Kevin Köster zum Nachschuss. Den Abpraller hat letztendlich Emrah Gören (89.) reingehauen.“ Den zweiten Saisonsieg des TuS Oppendorf feiert Trainer Ciro Ronzetti als „Sieg für die Moral“.

SV Hüllhorst-Oberbauerschaft – Holsener SV 6:0 (5:0) Der SV Hüllhorst-Oberbauerschaft erledigt seine Hausaufgaben und besiegt den Holsener SV im Lokalderby mit 6:0. Der Schlüssel für den souveränen Heimerfolg war eine starke erste Halbzeit. Vor allem Dominik Rautenberg war in Torlaune und schoss drei der fünf Tore im ersten Durchgang (11.,16.,42.). Kapitän Johann Sudermann erzielte zwischenzeitlich das 4:0 (33.). Nach dem Seitenwechsel konnte der SVHO nicht mehr an die Wucht des ersten Durchgangs anknüpfen und legte „nur“ noch einen Treffer nach (53.).