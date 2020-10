„Wussten, dass es schwer wird“

Obwohl sein Team beim 0:3 gegen Stemwede die nächste Pleite hinnehmen musste, war bei Börninghausen s Trainer Matthias Huth von schlechter Stimmung in seinem Team nicht die Rede: „Wir wussten, dass es schwer sein wird in der Liga. Wir müssen weiterarbeiten. Zuletzt hat uns ein wenig Glück gefehlt. Außerdem müssen wir abgebrühter sein.“ Effektivität wurde den Eggetalern zuletzt vom TuS Stemwede vorgeführt. Während SVB-Stürmer Niklas Wendland bereits in zwei Situationen brandgefährlich vor dem Stemweder Tor aufgetaucht, aber ohne Erfolg geblieben war, bestrafte Gästeangreifer Joel Rybak den ersten Abwehrfehler unverzüglich.

Nach seinem schwierigen Saisonstart hat Titelfavorit SuS Holzhausen längst Fahrt aufgenommen. „Wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen geblieben. In Frotheim hätten wir gerne einen Dreier eingesackt, aber ansonsten haben die Ergebnisse gestimmt“, resümierte Daniel Bönker, Trainer des Viertplatzierten, die intensiven vergangenen Wochen. Einen wichtigen Aspekt sah Bönker darin, dass sein Team mittlerweile läuferisch und kämpferisch auf der Höhe sei. „Spielerisch läuft es sowieso“, ist er sich der Qualitäten seiner Mannschaft bewusst. Beim 3:1-Arbeitssieg beim SSV Preußisch Ströhen feierte Innenverteidiger Sebastian Kleine sein Comeback. Er konnte über 90 Minuten spielen. „Ich kann jetzt anders planen. Nico Schmidt ist wieder auf die rechte Außenverteidigerposition gerückt. Das bringt mehr Zug nach vorne.“

Ein Aufwärtstrend ist nach den komprimierten Spieltagen auch beim VfL Frotheim auszumachen. Der VfL sammelte seine sieben Punkte in den letzten vier Spielen. „Wir wollen mit aller Gewalt aus den Gefilden, in denen wir uns wiederfinden, raus“, gibt Trainer Thorsten Bunde die Richtung vor. Am Wochenende schlug sein Team den SV Schnathorst mit 2:1. „Der Sieg war enorm wichtig, aber es war nicht so gedacht, dass es letztlich derartig spannend wird“, sagt Bunde. In der kommenden Woche will er es ruhig angehen lassen: „Wir wollen am Sonntag in Stemwede wieder bei Kräften sein.“ In den letzten Wochen musste Bunde stets kleinere Verletzungen kompensieren. Gegen Schnathorst musste er auf Daniel Winzer verzichten. Bei Leon Griese reichte es nur zu einem Kurzeinsatz.

Mit gleichen Problemen, aber wesentlich zugespitzter, sah sich Türk Gücü Espelkamp s Trainer Tevfik Cengiz konfrontiert: „Ich bin froh, dass ich noch eine Mannschaft auf den Platz bekomme. Irgendwann sind Ausfälle von Stammspielern einfach nicht mehr aufzufangen.“ Zu den Langzeitgesperrten Alperen Kaya und Ahmed Tsingour gesellte sich Furkan Süzen durch einen Schubser im vorletzten Spiel gegen Tonnenheide, der eine rote Karte nach sich zog. Seit längerem fehlen Ibrahim Jarra, Hüsseyin Oglou und Volkan Yildirim verletzt. Das Lazarett Türk Gücüs wird nun von Goalgetter Serkan Bodur und Hüseyin Özal komplettiert. Bei der 1:3-Niederlage gegen Blasheim gab die Cengiz-Elf trotz der widrigen Umstände ein gutes Bild ab. BSC Blasheim s Trainer Kilian Rolfs erklärte sich den Sieg anhand der Effektivität seines Teams: „Wir haben drei Siege eingefahren und stehen etwas gefestigter dar. Ich bin froh, dass wir nun wieder trainieren können und es nicht mehr nur um Regeneration von Spiel zu Spiel geht. Ich freue mich auf eine ordentliche Trainingswoche, in der wir uns endlich an Themen abarbeiten können.“

Nach dem 3:1-Derbysieg über den Isenstedter SC bemängelte VfB Fabbenstedt s Trainer Sven Kassen ein „typisches VfB-Bild“: „Es hat sich ein schlechter Ablauf in unseren Spielen verfestigt. Wir trumpfen in der ersten Spielhälfte groß auf und gehen in Führung und in Halbzeit zwei schwächeln wir, sind unruhig und verlieren unseren fußballerischen Faden. Wir hantieren im Spiel nach vorne fast ausschließlich mit langen Bällen, anstatt die Räume zu nutzen, die uns vom Gegner geboten werden. Am Ende wird es meistens unnötig spannend.“ Als Garant für den Erfolg stach mit einem Dreierpack einmal mehr Felix Droste heraus. Droste führt die Torjägerliste gemeinsam mit Simon Keiser vom TuS Gehlenbeck an, der ebenfalls auf starke 13 Treffer in lediglich acht Partien kommt. „Er ist unser Mann in der Spitze und kann es einfach, ist immer brandgefährlich. Timon Schmidt arbeitet ihm allerdings hervorragend zu, indem er im Mittelfeld alles abknackt, Bälle erobert und dann schnell nach vorne umschaltet. Felix bekommt dadurch den Platz, den er braucht. Das sollte nicht unerwähnt bleiben. Auch Spieler wie Rene Bokämper, mit seiner edlen Technik, oder unser Sechser Jannis Katenbrink, mit seiner Zweikampfstärke, sind wichtig. Ich will nicht einzelne Spieler ins Licht ­rücken“, beschreibt Kassen.

Eintracht Tonnenheide s Trainer Torsten Bohnhorst äußerte nach der 2:4-Heimniederlage gemischte Gefühle: „Ich bin ein bisschen enttäuscht über den Punktverlust. Trotzdem kann ich mit dem aktuellen Zwischenstand zufrieden sein.“ Seine Mannschaft befindet sich mit 15 Punkten auf dem sechsten Platz und somit im Soll. „Ich bin guter Dinge, dass wir uns nicht auf unserem Punktekonto ausruhen. Wir haben auch unter hoher Belastung sehr gute Leistungen gezeigt, wie gegen Türk Gücü“, fuhr er fort.

Nach der 2:4-Derbyniederlage gegen Gehlenbeck hatte FC Lübbecke s Trainer Roland Brandt nichts an dem Auftritt seiner Mannschaft auszusetzen. Kritik formulierte er in eine andere Richtung: „Ich finde es schade, wenn ein Derby schlecht besucht ist. Wir schaffen es bislang leider nicht, viele Zuschauer zu mobilisieren.“ Die geringe Zahl an Gästen bekam ein spannendes Duell zu sehen. In der ersten Halbzeit setzte der Aufsteiger dem Meisterschaftskandidaten arg zu und ging 2:0 in Führung, brachte ihn durch Unsicherheiten im Defensivbereich zurück ins Spiel, ehe er das Spiel zuletzt an sich reißen konnte.

Bei Union Varl s 1:1-Remis gegen TuRa Espelkamp sicherte eine Co-Produktion zweier junger Spieler, die den Umbruchprozess im Kader der Union repräsentieren, den Punktgewinn. Außenverteidiger Bjarne Hohmeier lieferte die Vorarbeit für Linus Schlottmanns gekonnte Vollendung mit einem Lupfer über TuRa-Keeper Yannik Thie hinweg. „Die Szene spiegelt den Mut wieder, den unser Umbruchprozess benötigt. Auf der anderen Seite gehören Spielphasen wie die zweite Halbzeit gegen TuRa auch dazu, in denen die Konstanz noch fehlt“, veräußerte Varls Co-Trainer Luke Jackson.

Obwohl seine Mannschaft dank eines 1:0-Sieges gegen den TuSpo Rahden verlustpunktfrei den zweiten Platz belegt, will sich HSC Alswede s Trainer Jörg Bohlmann keine Gedanken über Tabellenkonstellationen machen: „Es geht erstmal weiter darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Nach der halben Serie wissen wir, wo wir stehen. Dann können wir uns neue Ziele setzen. Wir messen uns noch nicht an Gehlenbeck, Fabbenstedt oder Holzhausen.“ Seine Mannschaft stellt mit lediglich fünf Gegentreffern derzeit die beste Verteidigung der Liga. Im letzten Jahr stand der HSC in dieser Rubrik auf dem letzten Platz. „Wir spielen mit mehr Verstand. Das macht den Unterschied aus. Der Konkurrenzkampf in meinem Team ist zudem mittlerweile auch im Defensivbereich groß“, nennt Bohlmann Gründe. In der Innenverteidigung kommen sowohl Robert Wiens und Pierre-Maurice Katenbrink, als auch Abbes Fares regelmäßig zum Zuge. Auf den Außenbahnen nennt Bohlmann Björn Streming „eine Waffe weil er einer der schnellsten Spieler der Liga ist“ und Christian Mihai Brad. Aber auch Hüseyin Savas, Philipp Pollum und Himmet Doganer genießen größte Wertschätzung ihres Coaches, der seine Defensivrotationen stets am Gegner orientieren kann.

Torschützenliste

13 Treffer: Felix Droste (VfB Fabbenstedt), Simon Keiser (TuS Gehlenbeck)

9 Treffer: Serkan Bodur (TG Espelkamp), Michael Swierczewski (FC Lübbecke)

8 Treffer: Tim Hageböke, Kaoa Omar (beide HSC Alswede)

7 Treffer: Marvin Barbienek (TuS Stemwede)