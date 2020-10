TuS Dielingen könnte die Preußen fordern

Espelkamp (WB). Der TuS Dielingen fordert im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals den FC Preußen Espelkamp heraus – wenn er zuvor das Nachholspiel in Varl für sich entscheidet. In den anderen Duellen sind die A-Ligisten unter sich. Das ergab am Mittwoch die Auslosung im Gasthaus Rose. Ausgetragen wird das Viertelfinale erst im kommenden Jahr, und zwar am Donnerstag, 15. April.

Von Alexander Grohmann