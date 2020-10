TuS Dielingen fordert die Preußen heraus

Kreispokal-Viertelfinale: Bezirksligist tritt am 15. April gegen Westfalenligisten an

Espelkamp (WB). Der TuS Dielingen fordert im Viertelfinale des Fußball-Kreispokals den FC Preußen Espelkamp heraus. In den anderen drei Duellen stehen sich jeweils A-Ligisten gegenüber. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend im Gasthaus Rose. Gespielt wird erst im kommenden Jahr, und zwar am Donnerstag, 15. April.