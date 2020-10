Der Tabellenführer stillt seinen Torhunger

TuS Gehlenbeck – Türk Gücü Espelkamp 6:3 (2:3) . Erst in der zweiten Halbzeit sorgte der Favorit für klare Verhältnisse. Lange war Türk Gücü ein mindestens gleichwertiger Gegner: Serkan Bodur brachte die Gäste in der 3. Minute per Direktfreis Freistoß nach vorne. In der 17. Minute glich Andre Kottkamp per Kopf aus. Die Gehlenbecker bekamen Yasin Köse nicht in den Griff. Das machte sich unter anderem bemerkbar, als er im Strafraum durch ein Foul gestoppt wurde. Bodur verwandelte vom Punkt (26.). Drei Minuten später traf Köse nach einer Flanke per Kopf sogar zum 3:1 für die Cengiz-Elf.

Doch die Hausherren kamen zum besten Zeitpunkt zurück: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Dorian Beil nach einem Zuspiel von Robin ‚Ingolf‘ Seidel zum Anschluss. „Ähnlich wie gegen Lübbecke war das ein Schlüsselmoment“, stufte Gehlenbecks Trainer Ludwig Zeller den Treffer ein. „Wir wollten uns die Punkte nicht nehmen lassen und haben uns in der zweiten Hälfte besser auf Köse eingestellt und ihn mit vereinten Kräften besser in den Griff bekommen als zuvor. Seine Klasse konnte er dennoch ab und zu aufblitzen lassen“, äußerte sich Zeller zur zweiten Halbzeit.

Nach einer Flanke landete der Ball bei Kottkamp, der mit seinem zweiten Tor des Tages zum 3:3 egalisierte (50.). Der Dreier wurde spät in trockene Tücher gebracht: Etwas glücklich traf Simon Keiser für den TuS zum 4:3 (84.). Sein schwacher Schuss rutschte TG-Keeper Fatih Civez durch die Hände. Nach schöner Vorarbeit Keisers legte Jan Kemmener anschließend das 5:3 nach (90.), ehe Philip Dreyer einen Foulelfmeter vollstreckte (90.+3). Den Elfmeter hatte Keiser rausgeholt.

TuS Eintracht Tonnenheide – VfB Fabbenstedt 0:2 (0:1) . „Das war nicht unser bestes Spiel heute. Das lag auch am Platz, durch den einige Fehlpässe verursacht wurden. Wir müssen uns allerdings ankreiden, dass wir nicht deutlicher gewonnen haben. Wir hatten viele Chancen", kritisierte VfB-Coach Sven Kassen.

TuS Eintracht Tonnenheide – VfB Fabbenstedt 0:2 (0:1) . „Das war nicht unser bestes Spiel heute. Das lag auch am Platz, durch den einige Fehlpässe verursacht wurden. Wir müssen uns allerdings ankreiden, dass wir nicht deutlicher gewonnen haben. Wir hatten viele Chancen“, kritisierte VfB-Coach Sven Kassen. In der 10. Minute eroberte Felix Droste den Ball und umkurvte Eintracht-Schlussmann Tobias Pirschel, traf aber nur das Außennetz. Drei Minuten später hatte der Goalgetter erneut kein Glück, als er den Torwart anschoss, der ihm den Ball zuvor unfreiwillig serviert hatte. Im dritten Versuch war der Mann, der beim VfB für Tore am Fließband steht, aber zur Stelle: Nicklas Meyer brachte eine Flanke punktgenau auf den Kopf Drostes, der unhaltbar einnickte (43.). Nun hatte er sein Visier eingestellt: Aus 25 Metern besorgte der Stürmer mit einem direkten Freistoß auch noch das 2:0 (48.). „Der war gut getreten, aber haltbar, weil er so lange in der Luft war“, sagte Kassen. Der Sturmlauf seiner Mannschaft ging anschließend weiter, aber mehr Treffer wollten nicht fallen.

HSC Alswede – BSC Blasheim 3:0 (1:0). „Das Spiel war intensiv. Blasheim war gut strukturiert, aber wir haben in den richtigen Momenten getroffen. Das Ergebnis fällt definitiv zu hoch aus", gestand Alswedes Trainer Jörg Bohlmann.

HSC Alswede – BSC Blasheim 3:0 (1:0). „Das Spiel war intensiv. Blasheim war gut strukturiert, aber wir haben in den richtigen Momenten getroffen. Das Ergebnis fällt definitiv zu hoch aus“, gestand Alswedes Trainer Jörg Bohlmann. Pierre-Maurice Katenbrink traf mit einem Kopfball, der aus 16 Metern ins lange Eck einschlug, zum 1:0 (15.). Durch einen Seitfallzieher Abbas Fares‘ erhöhte der HSC erst in der Schlussphase auf 2:0 (82.). Bei einem Spielzug über die rechte Seite gab Thomas Gräber den Ball vorher. Finn Droste traf mit einer Direktabnahme zum 3:0 (90.+4). Kurz zuvor hatte Alswedes Himet Doganer eine umstrittene gelb-rote Karte gesehen.

SV Börninghausen – TuRa Espelkamp 3:3 (2:2). Punkteteilung im Keller: TuRa verpasste in Börninghausen haarscharf den ersten Saisonsieg. Dabei ging’s perfekt los für das zuletzt formstärkere Schlusslicht: Börninghausens Keeper Julian Meier traf beim Herauskommen aus seinem Gehäuse nicht den Ball, sondern einen Gegner. Richard Reimer verwandelte den Strafstoß, den die Aktion nach sich führte, zum 1:0 für den Gast (2.). Nach einem starken Lauf Jonas Schürrmanns, der bereits in der eigenen Hälfte begonnen hatte, schloss Börninghausens Tobias Pötting im zweiten Anlauf mit einer Volleyabnahme zum 1:1 ab (7.).

Frederik Rüter brachte die TuRaner in der 27. Minute erneut in Führung. Die Antwort von Börninghausen erfolgte in Form eines 25-Meter-Knallers von Nicolas Bohne, der sich sehenswert in den Giebel des Espelkamper Tores drehte – 2:2 (27.). Nach der Pause ging es zügig hin und her, wobei das Spiel auf schlechtem Untergrund nicht hochklassig war. Einen direkten Freistoß nutzte Rüter, um die Espelkamper ein drittes Mal in Führung zu bringen (80.). Nach einer Ecke fand Schürmann allerdings erneut die passende Antwort (81.). Beim 3:3 blieb’s.

„ Rahden ist irgendwann die Puste ausgegangen. Da konnten wir das Feld in seiner Breite besser nutzen. Rahden ist irgendwann die Puste ausgegangen. Da konnten wir das Feld in seiner Breite besser nutzen. “ Martin Lidtke (Interimstrainer SuS Holzhausen)

SuS Holzhausen – TuSpo Rahden 2:0 (0:0). Den Gegner müde gespielt: Der SuS entschied das Duell erst nach der Pause. „Rahden hat uns das Leben in den ersten 45 Minuten schwer gemacht. Das Spiel war bis zur Pause ausgeglichen und Rahden hat uns phasenweise unter Druck setzen können“, lobte Holzhausens Trainervertreter Martin Lidtke den Gast. In der zweiten Halbzeit legte der SuS dann aber mit einem Blitzstart los: Nach toller Vorarbeit von Bjarne Rappe hatte Timo Jäger keine Mühe, den perfekt servierten Ball einzuschieben (46.). „Rahden ist irgendwann die Puste ausgegangen. Da konnten wir das Feld in seiner Breite besser nutzen“, sagte Lidtke, dessen Mannschaft sich nun viele Chancen erarbeitete. „Rahdens Spielertrainer Daniel Riemer konnte sich zwischen den Pfosten aber mehrfach auszeichnen“, so Lidtke. Timm Meyer konnte Riemer mit einem Knaller von der Strafraumgrenze aber doch noch überwinden, das 2:0 war die Entscheidung (70.).

„ Das Ergebnis ist heute schmeichelhaft. Das Ergebnis ist heute schmeichelhaft. “ Thorsten Bunde (VfL Frotheim)

VfL Frotheim – Spvgg Union Varl 2:0 (1:0). Der VfL ist weiter auf dem Vormarsch, bildete sich auf den nächsten Dreier aber nichts ein. „Das Ergebnis ist heute schmeichelhaft. Wir haben den Ball gut laufen lassen. Leider war unsere Ausbeute vor dem Tor gering“, lautete die Meinung des Frotheimer Trainer Thorsten Bunde. Nils Pferner setzte sich über die rechte Seite durch und gab das Spielgerät flach vorher. Sebastian Bollmeier stand passend und netzte ein (13.). Malte Riechmann traf nach einem langen Pass Bollmeiers zum 2:0 (49.).

FC Lübbecke – TuS Stemwede 3:3 (1:1). Starker Fight auf regennassem Geläuf: Einen 1:3-Rückstand hat der FC Lübbecke noch in einen Punktgewinn umbiegen können. Der Aufsteiger startete gut: Michael Swierczewski spielte in die Mitte auf Patryck Rynkiewicz, der den Ball geschickt mitnahm und zum Lübbecker 1:0 in die lange Ecke einschob (23.). Zwei Minuten später scheiterte Rynkiewicz mit einer Großchance am glänzend aufgelegten TuS-Keeper Noel Hartmann. In der Folge drehten die Gäste das Spiel aber und gingen ihrerseits mit 3:1 in Führung. Lübbeckes Trainer Roland Brandt hatte für alle Treffer die gleiche Analyse parat: „Wir konnten den Ball nicht klären und haben vergeblich nach spielerischen Lösungen gesucht.“ Aaron Meyer traf zum Ausgleich (26.), Jarno Grote zum 1:2 ins eigene Netz (52.) und Muhammed-Taifun Akalin erhöhte auf 1:3 (58.). Doch der Gastgeber kam zurück: Nachdem man schon einige Chancen ungenutzt gelassen hatte, drückte Swierczewski den Ball zum 2:3 über die Linie (60.). Adam Szych verwandelte in der Nachspielzeit einen Handelfmeter.

Isenstedter SC – SV Schnathorst 4:0 (2:0). Isenstedter Viererpack gegen das Kellerkind: „Wir hätten zur Pause höher führen können. In der zweiten Halbzeit hatte Schnathorst auch Möglichkeiten, aber wir haben den Sack zugemacht", fasste ISC-Trainer Marco Radtke das Spiel zusammen.

Isenstedter SC – SV Schnathorst 4:0 (2:0). Isenstedter Viererpack gegen das Kellerkind: „Wir hätten zur Pause höher führen können. In der zweiten Halbzeit hatte Schnathorst auch Möglichkeiten, aber wir haben den Sack zugemacht“, fasste ISC-Trainer Marco Radtke das Spiel zusammen. Christian Gieselmann traf mit einem Freistoß aus dem Halbfeld zum 1:0 (5.). Nach einem Querpass von Gian-Luca Nitschke tanzte Dolay Selami Oglou Schnathorsts Fänger Michael Hopfauf aus und schob ins leere Tor ein (22.). Nitschke schob ein, nachdem Linksverteidiger Jonas Lindenblatt den Ball in die Spitze gebracht hatte (63.). Joha Maxim Hagemann traf nach Gieselmanns Vorarbeit mit einem Lupfer zum 4:0 (83.).

SSV Preußisch Ströhen – TuS Levern 2:2 (0:0). Nach einem torlosen ersten Durchlauf brachte Dennis Barg die Gastgeber vier Minuten nach dem Wiederanpfiff in Front. Gökhan Gören glich in der 72. Minute aus für die Stiftsdörfler Sven Kolwey stellte wenig später allerdings den alten Abstand wieder her (75.). Dennoch reichte es für Ströhen nicht zum dritten Saisonsieg. Fabian Brockschmidt traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Punkt bringenden Ausgleich.