Vehlage II gibt die rote Laterne ab

SSV Preußisch Ströhen II – TuS Nettelstedt 3:2 (1:1) In einer engen Partie kann sich die Zweitvertretung des SSV Preußisch Ströhen gegen den TuS Nettelstedt durchsetzen. Dabei sah es für den TuS lange gut aus: Nando Bruckamp traf zum 0:1 (15.) und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Henrik Harges (35.) brachte Johannes Muschner (55.) den Gast erneut auf die Siegerstraße. Doch auch auf das 1:2 fand Ströhen die richtige Antwort und konnte durch einen Doppelschlag von Harges (62.,70.) einen 3:2-Sieg einfahren. „Das war ein Sieg des Willens. Wir waren das stärkere Team und wollten die drei Punkte mehr“, findet SSV-Trainer Jannik Eikenhorst. „Da es wahrscheinlich das letzte Spiel im Jahr 2020 gewesen ist, sind das ganz wichtige drei Punkte gegen den Abstieg.“

BSC Blasheim III – SC BW Vehlage II 1:5 (1:4) Das Schlusslicht verlässt den letzten Platz der Kreisliga B: Der SC Blau Weiß Vehlage II siegt im Duell zweier Abstiegskandidaten deutlich und kann erstmals die rote Laterne an den BSC Blasheim III abgeben. Diese sind zunächst durch ein Tor von Tobias Clausen (5.) in Führung gegangen. „Obwohl wir früh zurück lagen, haben wir den Anschluss nicht verloren und im Kollektiv konzentriert weitergemacht“, erzählt Hasan Sayin (Trainer SC BW Vehlage II). „Nach zwölf Minuten haben wir ins Spiel gefunden und dem Gegner offensiv unser Spiel aufgezwungen.“ Das Resultat: Niklas Hellweg (18.) und Gökhan Sari (20.) schossen den SC BW Vehlage II mit 1:2 in Führung. „Wir haben auch nach dem 1:2 weiter nach vorne gedrängt“, findet Sayin. Patrick Stacenko und erneut Niklas Hellweg erhöhten noch vor der Pause auf 1:4. Gökhan Sari (47.) machte kurz nach dem Seitenwechsel endgültig den Deckel drauf. „Der Sieg ist wichtig für die Moral. Wir wollen das Positive auch in Zukunft mitnehmen um in den kommenden drei Spielen (SuS Holzhausen II, OTSV Preußisch Oldendorf, TuS Oppendorf) mindestens vier Punkte zu holen.“

SV BW Oberbauerschaft – TuS Tengern III 4:1 (2:0) Michael Büker (5.) und Julian Bönker (15.) brachten Oberbauerschaft früh 2:0 in Führung. „Wir kamen nicht gut ins Spiel und haben zwei einfache Gegentore kassiert“ gibt Tengern-Coach Sascha Knicker zu. „Dann haben wir Pfad aufgenommen und wurden besser, besser, besser. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, BW hat sich aufs Kontern reduziert, was sehr effektiv war.“ Doch lange hält das Oberbauerschafter Bollwerk dicht. Defensiv hat die Mannschaft von Henning Siebers bis zu dieser Partie noch kein Gegentor kassiert. Lange Zeit sah es so aus, als würde die Serie auch im achten Spiel nicht reißen, ehe Spielertrainer Sascha Knicker selbst per Kopf auf 2:1 verkürzte (75.). Für die Kehrtwende sorgte der Treffer nicht, Julian Bönker (77.) und Tim Tödtmann (80.) erhöhten für BW sogar noch auf 4:1. Knicker: „Das 3:1 war sehr unnötig und wenn das Tor nicht fällt wäre das noch ganz anders gelaufen.“ Für den TuS Tengern III bleibt es jedoch beim Konjunktiv: „In den Duellen auf Augenhöhe fehlen uns häufig die letzten zehn Prozent um das Spiel an uns zu reißen. Das ist die Aufgabe, die wir in dieser Saison bewältigen müssen, da sind wir noch nicht reif genug.“ erklärt Knicker die vierte Niederlage gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten.

FC Oppenwehe – TuRa Espelkamp II 6:0 (2:0) Oppenwehe kann die Tabellenführung verteidigen und sich auch gegen TuRa Espelkamp II durchsetzen. In Halbzeit eins trafen Franz Maucher (8.) und Mario Lampe (41.), im zweiten Durchgang erhöhten Luke Fischer (53.), erneut Franz Maucher (57.) und Luis Klamor (75., 90.) auf 6:0. Während Oppenwehe nun seit sieben Spielen keinen Punktverlust mehr einstecken muss bleibt die mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Mannschaft aus Espelkamp auch im siebten Spiel im Folge ohne Sieg.

SV Hüllhorst-Oberbauerschaft – BSC Blasheim II 4:3 (0:2) Der SVHO erkämpft sich im Spitzenspiel gegen Ligakonkurrent BSC Blasheim II ein 4:3. Den besseren Start erwischte jedoch der Gast: Leon Koring brachte die Elf von Trainer André von der Ahe in Führung. Nach einem Fehlpass des SVHO konterte der BSC schnell über Tobias Obermann, der sich erst den Ball am Keeper vorbei legt und ihn dann sicher zum 0:2 (43.) einschiebt. Nach dem Seitenwechsel zeigte Hüllhorst-Oberbauerschaft jedoch ein anderes Gesicht: Stefan Raush verkürzte nach ansehnlicher Kombination auf 1:2. Trainer Sebastian Dietz forderte: „Weiter! Macht weiter!“ – seine Schützlinge machten weiter: Raphael Wedel chippte den Ball über Aushilfskeeper Malte Homann hinweg ins Tor (74.). Doch als das Spiel zu kippen schien, schickte Tilman Werdin Stürmer Tobias Obermann auf die Reise, der vor dem Tor die Nerven behielt und zur erneuten Führung einschob (80.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Nach guter Flanke von links markierte Stefan Raush seinen zweiten Treffer (82.). Den Schlusspunkt einer wilden Partie setzte ebenfalls Raush: Nach Ablage von Mohamed Kante lupfte er den SVHO zum 4:3-Sieg. Die Mannschaft von Sebastian Dietz kann durch die drei gewonnen Punkte oben dran bleiben und sich nach der deutlichen Niederlage gegen den OTSV Preußisch Oldendorf im Kampf um die Spitzenplätze zurückmelden.

SuS Holzhausen II – Holsener SV 3:1 (0:0) SuS Holzhausen II besiegt den Holsener SV mit 3:1. Für das Siegerteam trafen Henning Kirchner (56.), Linus Meier (75.) und Tilman Koch (83.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Lukas Lütkemeyer (68.).

OTSV Preußisch Oldendorf – TuS Dielingen II 10:0 (6:0) Die Worte des Trainers fruchten: Rene Schumacher hatte von seinen Schützlinge konzentrierte Auftritte gegen vermeintlich schwächere Teams eingefordert. Gegen den TuS Dielingen II siegt Oldendorf mit 10:0. Daniel Sudermann (9., 17., 77.), Matthias Fricke (11., 21.), Fabian Barlach (35.), Willi Olfert (43.), Lennart Feßner (67., 69.) und Vadim Ciornii (89.) trafen beim Schützenfest. Einziger Wermutstropfen eines starken Oldendorfer Auftritts ist die rote Karte von Andy Tiemann (65.), der dem OTSV damit fehlen wird.