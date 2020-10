Altkreis Lübbecke (WB). Doppelschock am Wochenende: Die Hinrunde in den Tischtennis-Ligen des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes ist am Sonntag per Rundschreiben und mit einem Beschluss des Vorstands für Sport abgebrochen worden. Der Westdeutsche Volleyball-Verband hat seinen Spielbetrieb zunächst bis zum 22. November auf Eis gelegt.

Von Ingo Notz