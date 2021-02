(dm). Nachdem die Verwüstungen durch unbekannte Täter in der Vergangenheit bereits das Vereinsheim des TuS getroffen hatte, ist diesmal der nördliche Torraum des neuen Sportplatzes in Gehlenbeck in Mitleidenschaft gezogen worden. Dort ist in der Zeit zwischen Montag 10 Uhr und Dienstag 10 Uhr die Absperrung des neu eingesäten Torraumes entfernt worden und es wurde dort „gebolzt“. Dadurch wurde die „Ansaat“ zerstört, obwohl ein Hinweisschild „Betreten Verboten“ aufgestellt wurde. Hinweise nimmt Dietmar Manske (01755618250, Dietmar.manske@t-online.de) entgegen.