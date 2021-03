Sean Davy wechselt noch während der laufenden Spielzeit die Seiten im Kreisoberhaus. Der frühere Junioren- und Senioren-Bezirksliga-Spieler des FC Preußen Espelkamp, der im Sommer 2018 an den Bahndamm gewechselt war, hat in der Kreisliga A in der bisherigen Saison beim SuS praktisch überhaupt keine Rolle mehr gespielt, da er sich auch beruflich nach Süddeutschland verändert hatte. Mit dem Ende seines Engagements bei der Bundeswehr und der Rückkehr in die Heimat verbindet der 23-jährige Gehlenbecker, der als Vierjähriger erstmals die Fußballschuhe geschnürt hat, nach fast 20 Jahren aktiven Fußballs nun einen Neuanfang beim HSC Alswede. „Ich brauchte einen Tapetenwechsel. Und viele meiner sehr engen Bekannten spielen für Alswede, was meinen Wechsel natürlich leichter gemacht hat.