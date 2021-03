Lübbecke -

Von Ingo Notz ,

Zweiter Versuch: In der Zweiten Handball-Bundesliga tritt der TuS N-Lübbecke am Mittwochabend beim Dessau-Roßlauer HV an. Die Partie war im Februar wegen der Extremwetterlage aus Sicherheitsgründen ausgefallen. In Dessau kommt es nun auch zu einem Kräftemessen dreier Teamkollegen, die noch vor wenigen Stunden gemeinsam um Punkte gekämpft haben.