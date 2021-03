Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen hat in Abstimmung mit seinen 29 FLVW-Kreisen die wichtigsten Fragen rund um die aktuelle Coronaschutzverordnung (gültig seit 8. März) und zu einer möglichen Saisonfortsetzung beantwortet. Stand jetzt sehen die geplanten Öffnungsschritte der Bundes- und Landesregierung vor, dass ab dem 5. April Kontaktsport im Freien – also auch Fußball – wieder möglich ist. Voraussetzung hierfür ist aber ein landesweiter Inzidenzwert zwischen 50 und 100. Bei höheren Werten können Kommunen und Landkreise Sportanlagen geschlossen halten. Der aktuelle Wert im Kreis Minden-Lübbecke lag am Freitag bei 94,7, was gleichzeitig der höchste Wert aller Kreise in Ostwestfalen-Lippe war. Die Bund-Länder-Konferenz berät am 22. März erneut und passt Lockerungsschritte und Verordnungen gegebenenfalls weiter an. Der 2. Mai könnte nach einer vierwöchigen Vorbereitungszeit einen ersten Termin für überkreisliche Meisterschaftsspiele darstellen. Kreise können von dieser Berechnung abweichen.