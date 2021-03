Vollgas-Auftrag und Geheimnisse

„Wir sollten uns von ihren jüngsten Ergebnissen nicht blenden lassen. Wir müssen uns auf einen Top-Gegner einstellen“, sagte Lübbeckes Trainer vor dem Duell mit dem Tabellenzwölften. Vorwärts! Emir Kurtagic (links) gibt den Weg für das Nachholspiel am Mittwochabend in der Merkur-Arena an.