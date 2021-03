Nachdem die Landesverbände in Hamburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt bereits Fakten geschaffen und ihre Saison abgebrochen haben, senden nun auch Niedersachsen und Südbaden klare Signale in diese Richtung. In Südbaden soll die Entscheidung nach Ostern fallen. In Niedersachsen ist man umgeschwenkt, erst vor Wochenfrist wurde die Verlängerung der Saison beschlossen.