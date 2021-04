„Wir haben den Vorteil gegen über vielen anderen Sportarten, dass wir nicht als Kontaktsportart eingestuft werden“, sagt Peter Westermann, Vizepräsident des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) und zuständig für die Leichtathletik. Wie Wettkämpfe ab Mai geplant werden, hat Westermann jetzt während einer virtuellen Pressekonferenz bekannt gegeben. Wie plant der FLVW den Start in die Freiluftsaison? Am 16. Mai sollen die NRW-Open, die NRW-Meisterschaften der Männer und Frauen, in Recklinghausen stattfinden. Die Ausschreibung für die Veranstaltung ist in Abstimmung.