Die Kreis-Cups fallen erneut aus

Kreis Minden-Lübbecke -

Von Sonja Rohlfing

Pferdesportveranstaltungen für Amateure sind derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Mindestens bis zum 18. April gilt diese Regelung. Aufgrund des weitgehend stabilen beziehungsweise steigenden Inzidenzwertes von deutlich über 100 in NRW und im Mühlenkreis sind umfangreiche Lockerungen in den nächsten Wochen unwahrscheinlich. Wer noch nicht abgesagt hat, hat als Reitturnierveranstalter in der Regel einen Plan B in der Schublade. Schlecht sieht es für die Mannschaftsreiter aus.