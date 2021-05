Die kurzfristige Austragung des ersten Radrennens in der U19-Bundesliga im bayrischen Karbach überraschte Julius Dräger mitten im Abiturstress. Der Gymnasiast ist wegen der schulischen Priorität und wegen der fehlenden Wettkämpfe, die im Radsport für den Formaufbau unabdingbar sind, mit reduzierten Zielen in die Straßensaison gestartet. Zwar hat er an den Wochenenden auch viele Trainingseinheiten im Wiehengebirge und im Kalletal absolviert, doch das wiegt wenig im Vergleich mit der Rennpraxis einiger Konkurrenten. Als Mitglied des letztjährigen Siegerteams „NRW Rose“ steht in dieser Bundesliga-Saison zwar die Titelverteidigung an, jedoch ist das Team altersbedingt verändert worden und zählt ohne das Supertalent Tom Brenner in diesem Jahr eher zum erweiterten Favoritenkreis. Topfavorit ist in diesem Jahr wieder das Team Auto Eder, das Nachwuchsteam der „Bora Hans Grohe“-UCI-Profimannschaft, das sich nach der sensationellen Niederlage im Vorjahr gegen das Dräger-Team nun für die erneute Titelmission zahlreiche internationale Topfahrer gesichert hat.