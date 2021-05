Aus in Runde eins

Der finale 30:27-Erfolg am Sonntag beim TuS Spenge brachte dem Drittligisten nichts mehr. Die Hildesheimer beendeten die Vorrunde in Gruppe A nach nur zwei Siegen aus sechs Spielen als Tabellenfünfter. Die Teams auf den Plätzen eins bis vier zogen in die Play-offs ein. „Es ist einfach schade, denn dieser Modus ist ja im Endeffekt einmalig. Man hatte nur Endspiele, das hat Bock gemacht. Wir haben es aber als Team nicht ansatzweise geschafft, in den entscheidenden Phasen da zu sein“, sagt René Gruszka selbstkritisch. Vor allem gegen die Top 4 schwächelten die Hildesheimer, konnten nur im Duell mit Eintracht Hagen einen Punkt ergattern. Gegen Potsdam, Empor Rostock und den TuS Vinnhorst gab es dagegen nichts zu holen.