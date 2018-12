Minden (WB/Kru). Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Lars Halstenberg, zum Saisonende ausscheidender Trainer von Handball-Verbandsligist HSG Hüllhorst, wird am 1. Juli neuer Jugendkoordinator bei GWD Minden. Er tritt damit die Nachfolge von Dietmar Molthahn an.

»Molli«, der von 1988 bis 1991 den TuS Nettelstedt, anschließend die A- und B-Jugend-Nationalmannschaft und ab 1995 GWD Minden trainierte, begann seine Trainertätigkeit im Nachwuchsbereich der Dankerser bereits mit 19 Jahren und war seit 1991 mit einer einjährigen Unterbrechung bis zum heutigen Tag Jugendtrainer und -koordinator der Grün-Weißen. Seit Ende der 90er-Jahre arbeitet er auch mit dem Besselgymnasium (Sportgymnasium NRW) zusammen. Molthahns Name wird immer eng mit der überragenden Jugendarbeit bei GWD verbunden sein.

Auf eigenem Wunsch wird der 63-Jährige sein Amt als Jugendkoordinator nun in jüngere Hände legen, steht seinem Heimatverein aber weiterhin als Übungsleiter zur Verfügung.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Nachfolger Lars Halstenberg brachte die Einigung mit dem Mindener Vereinsvorsitzenden Horst Bredemeier gestern unter Dach und Fach. »Ich freue mich unheimlich auf diese Herausforderung. In meinem neuen Tätigkeitsbereich kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich werde weiterhin in der Halle stehen und kann zudem mein Sportmanagement-Studium mit einbringen.« Halstenberg hatte bis Juli parallel zu seinem Studium schon bei der Bundesliga-Spielbetriebs GmbH von GWD gearbeitet und maßgeblich am Jugendzertifikat mitgewirkt.

Nun kam die Anfrage und das Gespräch mit Bredemeier, unter dem er schon gearbeitet hatte. »Wir waren uns schnell einig. Für mich ist das eine Riesenchance, die ich einfach annehmen musste.« Das Bisherige fortführen und neue Ideen einfließen lassen, das sieht Lars Halstenberg als seine erste Aufgabe an.