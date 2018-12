Von Hans Peter Tipp

Minden (WB). Der TBV Lemgo hat zum Jahresende GWD Minden in der Handball-Bundesliga als Nummer eins in Ostwestfalen-Lippe abgelöst. Die Lipper revanchierten sich mit einem 30:27 (13:15)-Auswärtssieg für die 23:25-Niederlage im Hinspiel und überholten als neuer Tabellenneunter den Nachbarn, der zuletzt die Nase vorn gehabt hatte.

Vor 3750 Zuschauern beim OWL-Derby in der ausverkauften Kampa-Halle verschlief Lemgo gestern die erste Viertelstunde der Partie. Doch nach einem 4:11- und 5:12-Rückstand Mitte der ersten Halbzeit bekamen die Lipper die Partie in den Griff. Dank einer abgeklärten Vorstellung im zweiten Abschnitt gingen sie als bessere Mannschaft des Tages verdient als Sieger vom Parkett. Neben Torwart Peter Johannesson verdienten sich beim TBV Patrick Zieker, Tim Suton und Christoph Theuerkauf Bestnoten. Bester Mindener Werfer war Kevin Gulliksen, der acht Mal traf.

Rambo trifft per Kempa-Trick

Minden verwandelte einen frühen 1:2-Rückstand (5. Minute) die Gastgeber prompt in eine 3:2-Führung (8.). Nach dem zwischenzeitlichen 3:3 durch Christoph Theuerkauf startete GWD richtig durch und zog mit drei Tempogegenstößen auf 6:3 (12.) davon. Ballverlust Lemgo, Tempogegenstoß GWD: So lief die Partie in dieser Phase. In der Kampa-Halle ging die Post ab. Lemgo fand keine Lücke oder scheiterte an GWD-Torwart Espen Christensen. Minden legte nach: 10:4 (15.). Lemgos Zwischenbilanz zu diesem Zeitpunkt: sechs Fehlpässe, sechs Fehlwürfe. Doch Minden konnte nicht nur schnell, sondern auch schön: Christoffer Rambo traf per Kempa-Trick zum 11:4 (17.).

Nach dem 5:12 (18.) griffen jedoch die Maßnahmen des TBV-Trainers Florian Kehrmann. Im Angriff setzte der komplett durchgewechselte Lemgoer Rückraum in der Besetzung Suton, Dani Baijens und Dominik Ebner zunehmend Akzente. Auch die Abwehr hatte Kehrmann neu justiert. Tor und Tor kämpfte sich der TBV zurück. Christian Klimek verkürzte kurz vor dem Seitenwechsel auf 13:15. Lemgo ging mit Rückenwind in die Kabine. Minden durfte sich fragen, warum der Rausch der ersten 15 Minuten so schnell verflogen war.

Lemgo baut Erfolgsserie aus

Eine Antwort fanden die Weserstädter in der Kabine nicht. Denn kurz nach der Pause war auch das kleine Polster weg. Lemgo glich durch Suton zum 16:16 (35.) aus. Vier Minuten später ging der TBV durch einen verwandelten Siebenmeter von Tim Hornke mit 18:17 in Führung – zum ersten Mal seit der Anfangsphase. Nach Theuerkaufs 19:18 (41.) reagierte GWD-Coach Frank Carstens mit der Erfolgstaktik aus dem Hinspiel und beorderte Luka Zvizej als vorgezogene Kraft vor die Abwehr. Aber auch das gab dem Spiel keine neue Wende mehr. Lemgo ließ sich nicht mehr beirren und schaffte mit dem 28:24 (54.) die Vorentscheidung.

Handball-Derby: Der TBV Lemgo besiegt die GWD Minden Fotostrecke

Foto: Oliver Schwabe

Mit ihrem Sieg bauten die Lemgoer ihre jüngste Erfolgsserie auf sechs Spiele ohne Niederlage bei 10:2-Punkten aus. Damit hat sich Kehrmanns Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt wieder exakt jene Platzierung erarbeitet, mit der sie vergangene Spielzeit abgeschlossen hatte. Im neuen Jahr geht es für Lemgo am 7. Februar mit einem Heimspiel gegen die Füchse Berlin weiter.

Vier GWD-Niederlagen in Serie

GWD hingegen rutschte vor der sechswöchigen WM-Pause auf Rang zehn ab. Mit nunmehr vier Niederlagen in Folge haben die Carstens-Schützlinge den zuvor sehr positiven Eindruck einer überraschend guten Hinrunde deutlich verwässert. Besser machen können es die Mindener im zweiten Saisonabschnitt, der für GWD am 10. Februar auswärts beim HC Erlangen beginnt.

GWD-Tore: Gulliksen 8, Doder 6/4, Rambo 4, Gullerud 3, Korte 2, Padschywalau 2, Mansson 1, Michalczik 1

TBV-Tore: Suton 6, Theuerkauf 5, Zieker 5, Ebner 4, Hornke 4/2, Baijens 2, Klimek 2, Kogut 1, van Olphen 1 - Zuschauer: 3750 (ausverkauft)