Minden (WB). Der Start in die zweite Saisonhälfte ist geglückt. GWD Minden gewann am vergangenen Sonntag beim HC Erlangen. Die Aufgabe, die beim ersten Heimspiel auf den heimischen Handball-Erstligisten zukommt, dürfte allerdings deutlich schwieriger werden. Die Rhein-Neckar Löwen sind am Donnerstagabend (Anwurf 19 Uhr) in der Kampa-Halle zu Gast.