Minden (WB). Blumen gab es vor der Partie für die Weltmeisterschaftsteilnehmer beider Mannschaften, Punkte allerdings nur für die Spieler der Rhein-Neckar Löwen. Sie besiegten am Donnerstagabend in der Kampa-Halle GWD Minden 31:26 (17:15). Erfolgreichster Werfer bei den Gästen war Jerry Tollbring (neun Treffer) bei den Hausherren traf Christoffer Rambo sieben Mal.

Überraschung vor der Partie: Dalibor Doder war doch noch von seiner Magen-Darm-Erkrankung zumindest so weit genesen, dass er im Kader der Grün-Weißen stand. Doch auch der Routinier konnte nicht verhindern, dass die Gäste um ihren Spielmacher Andy Schmid nach einem starken Start der Gastgeber gegen Ende der ersten Halbzeit zwar knapp, aber ungefährdet in Führung lagen. Stark bei den Mindenern in Durchgang eins: Schlussmann Espen Christensen. Er verhinderte, dass die Löwen zur Halbzeit mit mehr als einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine gingen.

Keeper-Duell auf Augenhöhe

Offen verlief auch der zweite Durchgang vor 3194 Zuschauern. In der 42. Minute stand es 20:20. Doch dann machten die Gäste richtig Ernst. Gedeon Guardiola, Alexander Petersson und zwei Mal Jannik Kohlbacher, die Löwen drückten aufs Gas und brachten die Mannschaft von Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen klar in Front. Der häufig eingesetzte siebte Feldspieler zahlte sich in einigen Phasen aus.

Die Mannschaft von Frank Carstens stemmte sich gegen die Niederlage, verhinderte, dass sich der Torabstand weiter verschlechterte. Doch wirklich in Frage für einen Punkt kamen die Gastgeber nicht mehr. Denn im Zweifelsfall nahm sich in dieser Phase des Spiel Andy Schmid den Ball und stellte den alten Abstand wieder her.

Das konnte auch Schlussmann Kim Sonne-Hansen nicht ändern, der ansonsten in der Schlussphase stark hielt – und sich mit Löwen-Keeper Mikael Appelgren ein Duell auf Augenhöhe in Sachen gehaltener Bälle lieferte.

Carstens war nach der Partie »unzufrieden, weil ich finde, dass wir vor der Pause einfach zu viele Konter nicht genutzt haben. Aus der Halbzeit kommend haben wir das dann gut umgesetzt.«

Statistik

GWD-Tore: RRambo 7, Zvizej 5/1, Michalczik 4, Cederholm 3, Padschywalau 3, Gullerud 1, Pusica 1, Savvas 1, Staar 1

RNL-Tore: Tollbring 9/3, Kohlbacher 8, Schmid 5, Guardiola 3, Larsen 3, Petersson 2, Groetzki 1

Zuschauer: 3194