Bietigheim/Kiel (WB/tip). Titelrennen und Abstiegskampf in der Handball-Bundesliga bleiben spannend. Ein Grund dafür: Die OWL-Klubs gingen am drittletzten Spieltag leer aus.

GWD Minden verlor gestern beim Tabellenzweiten THW Kiel mit 19:39 (9:19) so hoch wie nie zuvor in der Bundesliga. Nur in der Anfangsphase konnten die Gäste einem furiosen THW Kiel Paroli bieten. In der elften Minute lag GWD nur 4:5 zurück. Danach aber gingen die Weserstädter unter. Kiel erhöhte mit dem Schützenfest den Druck auf Tabellenführer Flensburg, der zwei Punkte mehr auf dem Konto, aber nun die um 21 Tore schlechtere Tordifferenz hat.

Schwächephase der Gastgeber

Der TBV Lemgo hatte bereits am Samstag beim Vorletzten SG BBM Bietigheim mit 23:25 (10:13) das Nachsehen. Die Süddeutschen schlossen nach Punkten zum VfL Gummersbach auf, der am letzten Spieltag in Bietigheim antreten muss. Die ersatzgeschwächten Lipper liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher. Nach dem 15:19 (41. Minute) nutzten sie eine Schwächephase der Gastgeber und holten sich durch einen von Christoph Theuerkauf verwandelten Siebenmeter mit 22:21 (51.) ihre erste und einzige Führung. Obwohl SG-Spielmacher Michael Kraus in der 54. Minute mit Verdacht auf einen Muskelbündelriss im Oberschenkel vom Feld musste, konnte Lemgo den Vorsprung nicht halten.

Linksaußen Patrick Zieker, der im linken Rückraum spielte, glich mit seinem zehnten Treffer zwar zum 23:23 aus, doch danach trafen nur noch die Gastgeber. TBV-Trainer Florian Kehrmann sagte: »Leider haben wir uns in der Schlussphase dann wieder ein bis zwei Fehler zu viel erlaubt, um etwas Zählbares mitzunehmen.«

Für die OWL-Klubs geht es Mittwoch weiter. Dann kommt Minden-Bezwinger THW Kiel um 18.30 Uhr in die bereits ausverkaufte Lipperlandhalle in Lemgo. Auch GWD hat am vorletzten Spieltag Heimvorteil – um 20.30 Uhr gegen den Bergischen HC.

Ergebnisse

Bietigheim - Lemgo 25:23 (13:10)

SG-Tore: Schäfer 6/5, Claus 5, Kraus 5, J. Link 3, Rentschler 3, Asmuth 1, Emanuel 1, Haller 1 - TBV-Tore: Zieker 10/4, Hübscher 4, Theuerkauf 4/1, Ebner 2, Hornke 2/1, Baijens 1 - Zuschauer: 2400

Kiel - Minden 39:19 (19:9)

THW-Tore: Nilsson 9, Dahmke 7, Pekeler 5, Rahmel 4, Duvnjak 3, Ekberg 3/3, Weinhold 3, S. Firnhaber 2, Reinkind 2, Wiencek 1 - GWD-Tore: Korte 4, Gullerud 3, Rambo 3, Gulliksen 2, Michalczik 2, Cederholm 1, Mansson 1, Sawwas 1, Staar 1, Zvizej 1/1 - Zuschauer: 10.285