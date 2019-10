Er ist immer in Bewegung, ganz nah dran an den Kids, spricht mit ihnen, macht vor, kritisiert, lobt, korrigiert, gestikuliert, ist immer auf Ballhöhe. »Ein guter Trainer ist immer in Bewegung«, sagt Martin Adomeit. Der Lippstädter hat mit Quadri Aruna einen der ersten schwarzafrikanischen Spieler in die erweiterte Weltspitze gebracht. Er war Nationaltrainer in Kenia, Trainer der deutschen und luxemburgischen Damen-Nationalmannschaften.

Tischtennis-Botschafter in Afrika

Derzeit ist er im Auftrag des DOSB wieder für vier Wochen in Kenia unterwegs als Entwicklungshelfer in Sachen Tischtennis. Ansonsten ist er inzwischen als Honorartrainer in etlichen Vereinen und für besondere Talente der Region tätig. Unter anderem hat ihn jetzt auch der Tischtenniskreis Minden-Lübbecke verpflichtet, für den er die besten Talente voranbringen soll. Alle vier Wochen feuert er den talentierten Nachwuchs zu besseren Leistungen an: am Tisch, bei Koordinations-, Schnelligkeits- und Kraft-Übungen. Neben Technik und Individualität, legt Adomeit viel Wert auf körperliche Fitness. Er spricht mit den Spielern, sie sollen ihre Wünsche auch an ihn herantragen. Harald Wiese, Vorsitzender des Tischtennis-Kreises, ist glücklich: Die Rückmeldungen aus dem Kreis der Spielerinnen und Spieler sind äußerst positiv.