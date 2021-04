Die Politik soll GWD vor der „Versenkung“ retten

Handball: Ohne VIP-Raum darf Minden nicht in Minden spielen

Minden. -

Von Astrid Plaßhenrich

Der Plan stand fest: GWD Minden hat die berechtigte Hoffnung, zur kommenden Saison in die Kampa-Halle zurückzukehren. Denn für weniger als 200.000 Euro wird die 50 Jahre alte Heimspielstätte des Handball-Bundesligisten für den Interimsbetrieb flott gemacht und in wenigen Wochen öffnen. Doch es hakt an einer Stelle: Ein VIP-Raum fehlt. Der ist allerdings erforderlich, um die Lizenz von der Handball-Bundesliga (HBL) zu erhalten.